Stručnjaci otkrivaju što ne smijete raditi na +40: 'Može doći do smrtnog ishoda'

Ekstremne vrućine zahvatile su velik dio Europe, a toplinski val donosi temperature koje dosežu i prelaze 40 stupnjeva Celzija. U Španjolskoj se bilježi do 43,7 stupnjeva, u Francuskoj oko 40, dok se u Hrvatskoj za vikend očekuje i do 39 stupnjeva.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve temperature utječu na zdravlje, promet i svakodnevni život – od krvnog tlaka do pritiska u automobilskim gumama.

U Parizu su temperature prelazile 40 stupnjeva, a noćna vrijednost bila je 25,5 stupnjeva. "Jasno je. Ovo su klimatske promjene", rekao je Stephan iz Pariza.

U Španjolskoj su zabilježene ekstremne vrućine od 43,7 stupnjeva na sjeveru zemlje. "Osjećamo se iznimno umorno jer je vrućina nepodnošljiva", rekla je Annette.

Prodaja klima uređaja značajno je porasla. "Prodaja klima uređaja u travnju i svibnju gotovo se utrostručila u usporedbi s istim razdobljem prošle godine", rekao je Raul, prodavač.

Toplinski val pogodio je i Veliku Britaniju. "Prevruće je, kao da su sva vrata i prozori bili otvoreni", rekao je Max iz Londona.

Vrhunac vrućina u Hrvatsku tek dolazi

U Zagrebu su temperature dosezale 32 stupnja, uz znatno viši osjećaj vrućine. Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić najavio je daljnji rast temperatura.

"U danima vikenda dnevna temperatura nerijetko će prelaziti 35 stupnjeva, lokalno do 38, moguće i 39. Vrhunac ovog toplinskog vala očekuje se krajem ovog i početkom sljedećeg tjedna, dakle nedjelja, ponedjeljak, ponegdje i utorak, a zatim sredinom idućeg tjedna, oko srijede i četvrtka, slijedi blago popuštanje", rekao je Ribarić.

Liječnici upozoravaju da visoke temperature dodatno opterećuju organizam.

"Kod znojenja čovjek osim tekućine gubi i elektrolite. Važno je napomenuti da se ti elektroliti moraju nadoknaditi. To je najbolje s izotoničnim otopinama, a ako ih nemamo, uvijek se može u vodu staviti nešto malo soli. Tako se nadoknađuje izgubljena tekućina. Alkohol bi svakako trebalo izbjegavati, kao i kofeinska pića", rekla je Davorka Muškardin iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Stručnjaci upozoravaju i na opasnosti naglog ulaska u hladnu vodu.

"Dolazi do poremećaja rada srca, ubrzanog rada srca. Krvne žile koje su bile proširene na suncu se ne sužavaju kako treba, dolazi do slabijeg dotoka krvi u mozak pa može doći do nesvjestice, otežanog disanja, a u ekstremnim slučajevima i do smrtnih ishoda", dodala je Muškardin.

Upozorenja iz Europe: 'Zabrane kupanja i smrtnost'

U Njemačkoj vlasti upozoravaju na opasnost rijeka. "Rajna je opasna, tako da se tamo jednostavno ne smijete kupati!", poručio je Ulrich Laschet, glasnogovornik vatrogasaca u Kölnu.

Posebno zabrinjava situacija u Španjolskoj.

"Samo u zadnjih tjedan dana umrle su 42 osobe, među kojima i dijete od samo 6 godina. I to usred utapanja. Neki od njih zbog šoka koje tijelo doživi kada s prevrućeg kopna skoči u prehladnu vodu", navodi se u izvještaju.

U Španjolskoj je u posljednja četiri dana, prema podacima sustava za praćenje smrtnosti, umrlo čak 212 ljudi, što se povezuje s toplinskim valom.

Klimatski trend: 'Sve više toplinskih valova'

Meteorolozi upozoravaju da se ekstremne vrućine više ne mogu promatrati kao iznimka.

"U zadnjih 30-ak godina imamo stalan porast broja toplinskih valova. Pritom nisu nužni ekstremi, nego upravo tople noći. Imamo veliki porast toplih noći, posebice na kontinentu, dok se na moru temperatura praktički cijelog ljeta ne spušta ispod 25 stupnjeva“, rekao je Dorian Ribarić.

Visoke temperature utječu i na sigurnost u prometu.

"Upravo su gume ljeti jedan od najopterećenijih dijelova automobila. Tijekom velikih vrućina tlak u hladnim gumama povećajte barem za 0,2 bara. Premalo zraka dovodi do bržeg zagrijavanja, oštećenja i većeg rizika od prometnih nesreća", upozorava se u savjetima automobilskih stručnjaka.