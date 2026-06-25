Na +33 Zagrepčani pohrlili na bazene: Pogledajte kako se rashlađuje Zoološki vrt

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SEZONA JE TEK POČELA /

Visoke temperature koje su danas dosezale 33 stupnja Celzija mnoge su Zagrepčane potaknule da osvježenje potraže na gradskim bazenima. Već prvog dana sezone kupanja bazeni na Šalati bili su puni građana željnih bijega od vrućine.

'Avion, bomba. Malo se rashladiti po ovako visokim temperaturama, nema boljeg', rekao je Bruno.

Mladi Zagrepčani Andro i Toma prisjetili su se brojnih ljetnih dana provedenih na bazenu.

'Imamo puno uspomena odavde, kako smo se kupali, skakali i svašta radili. Sad kad je sezona počela, dolazit ćemo svaki dan', rekali su.

Zbog toplinskog vala kupanje na svim gradskim bazenima bit će besplatno tijekom vikenda, što bi moglo dodatno povećati broj posjetitelja.

Posebna briga za životinje u Zoološkom vrtu

Visoke temperature ne predstavljaju izazov samo ljudima. U Zoološkom vrtu Grada Zagreba provode posebne mjere kako bi životinjama olakšali vruće dane.

'Posljednjih godina ovakve temperature nisu novost zbog klimatskih promjena. Životinjama ostavljamo mogućnost izbora između unutarnjih i vanjskih nastambi, češće ih tuširamo, rashlađujemo nastambe i pripremamo im posebne ledene poslastice', rekla je zoologinja Ivana Kovarik Antonović.

Ledene poslastice, dodaje, nisu samo način rashlađivanja.

'Životinje su uvijek uzbuđene kada dobiju nešto novo. Takve poslastice dio su programa obogaćivanja životnog prostora jer im na drukčiji način prezentiramo hranu', kaže Ivana.

Na temperaturama iznad 30 stupnjeva stručnjaci savjetuju dovoljno tekućine, boravak u hladu i što kraće izlaganje suncu tijekom najtoplijeg dijela dana.