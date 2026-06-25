Vlada prebacuje lopticu, a Milanović još uvijek šuti: Hoćemo li odbiti vojnu paradu u Parizu?

Sa 193 konja, 300 vozila, 6700 vojnika te 122 aviona i helikoptera, francuska vojska napravit će dosad najveću paradu na nacionalni praznik, Dan francuske revolucije. Predsjednik Emmanuel Macron pozvao je i sve članice Koalicije voljnih da im se pridruže. Među njima je i Hrvatska pa je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga obavijestio predsjednika Zorana Milanovića o planu slanja hrvatskih vojnika.

"To je uobičajena procedura u izvješćivanju Vrhovnog zapovjednika o aktivnostima koje provode oružane snage, koje su provele ili planiraju provesti. To je u skladu s našim internim dokumentima i obvezama izvješćivanja, kako ministra obrane tako i Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga", kazao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.

Kako je RTL Danas prvi izvijestio, Hrvatska je odlučila poslati 21 pripadnika Počasno-zaštitne bojne. Osim na vojni mimohod, Macron je članice Koalicije voljnih pozvao i na sastanak. Riječ je o skupini od 34 države koje koordiniraju pomoć Ukrajini u obrani od ruske agresije.

Predsjednik Milanović ranije je više puta izražavao rezervu prema Koaliciji voljnih. U ovom slučaju ministar obrane za slanje vojnika na svečanu paradu ne treba njegovu suglasnost, no kao vrhovni zapovjednik predsjednik ipak može izdati zabranu.

"Ako bude zabranio, zabranit će. Ja ću imati neki komentar na to. I reći ću svoje promišljanje o tom potezu. Dok je ovako, dok njima nije uskraćen odlazak u Pariz neka bude ovako kako je", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Pantovčak šuti, oporba negoduje

Iako se odgovor predsjednika očekivao danas, s Pantovčaka zasad nema službenog stava. Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk smatra da bi Milanović mogao odbiti sudjelovanje hrvatskih vojnika. Kao argument navodi činjenicu da Hrvatska nije vojna članica Koalicije voljnih, ali i to da se Francuska nije odazvala prošlogodišnjem hrvatskom vojnom mimohodu.

"Mislim da u ovom slučaju Vlada koristi predsjednika da ona ne mora odbiti zahtjev Francuske", rekao je Bauk.

Na pitanje smatra li da je riječ o političkoj igri, odgovorio je: "Zašto bi inače tražili suglasnost kada ne moraju, a imamo niz primjera kad nisu tražili, a trebali su."

Protiv sudjelovanja hrvatskih vojnika u Parizu je i oporbeni Most. U toj stranci smatraju da Hrvatska ne bi trebala sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle dodatno podizati napetosti u odnosima s Rusijom.

"Mi kao Hrvatska trebamo ići u deeskalaciju i u svakom slučaju ne izazivati. Pogotovo u Koaliciji voljnih, u koju nit smo ulazili sporazumnim ugovorima kao što je NATO nit je to slučaj referenduma gdje se narod izjasnio da želi u EU", poručio je Mostov zastupnik Zvonimir Troskot.

Tradicionalna francuska vojna parada održat će se 14. srpnja pod geslom "Europsko strateško buđenje". Jasno je da ovogodišnji mimohod, uz obilježavanje Dana francuske revolucije, nosi i snažnu geopolitičku poruku u trenutku pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.