Vukovar će dobiti novi stadion: 'Svaki od 12 ulaza nosi ime poginulog redarstvenika'

Stadion 12 hrvatskih redarstvenika bit će novi dom vukovarskog nogometa i sportski simbol grada heroja. Na mjestu starog Gradskog stadiona u vukovarskoj četvrti Borovo Naselje izgradit će se novo mjesto sportskog okupljanja.

„Imamo 6 nogometnih klubova i vjerujemo da ćemo upravo kroz ovaj stadion našim mlađim naraštajima i budućnosti podariti nešto gdje će moći što kvalitetno igrati, što kvalitetno trenirati, a danas, sutra možda i imati i reprezentativce iz samog grada Vukovara“, kaže Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

HNS i Vatreni uključili su se u donatorsku kampanju, a Vukovarci poručuju da će ponositi novim stadionom.

„Donijet će malo života još u Vukovar i tako, dobro za ljude, dobro za sportaše, dobro za grad.“ kaže Stefani. „Treba da ima jedan reprezentativni stadion koji će biti ponos Vukovara.“ kaže Gordan. „Naravno da podržavam, sve što je za sport, za kulturu i za sve.“ kaže Marta.

A stadion za sve i privlači sve pa sredstva potrebna za izgradnju stadiona doniraju svi kojima je Vukovar u srcu.

„Bit će to onako jedna lijepa priča iz Vukovara koja objedinjuje cijelu Hrvatsku i našu dijasporu i ono kako se kaže nama Hrvatima stvarno kada smo zajedno ništa nije nemoguće pa tako nije nemoguće napraviti ovaj stadion.“ kaže Marijan Pavliček.

Kapacitet od 4788 sjedećih natkrivenih mjesta

Na natječaju je izabrano idejno rješenje zaljubljenika u nogomet koji je posjetio i analizirao više od 100 stadiona. Vukovarski će ispunjavati sve kriterije UEFA-e i FIFA-e, imati 4788 sjedećih natkrivenih mjesta i niz drugih sadržaja.

„Da smo uspjeli zapravo mali stadion napraviti da izgleda kao veliki, uz to imamo po uglovima prostore u kojima će se po završetku stadiona nalaziti kafići, restorani, ticket pointi, servisne prostorije.“ kaže projektant Vedran Šterijev.

Stadion će nositi ime 12 hrvatskih redarstvenika i čuvati uspomenu na njih.

„Stadion ima 12 ulaza i svaki ulaz ima ime poginulog redarstvenika.“ kaže Damir Šterijev, direktor arhitektonskog projektnog ureda.

Procjenjuje se da će za izgradnju stadiona trebati 14 milijuna eura i dvije godine, a već se razmišlja i o prvoj utakmici.

„Gdje će igrati Hrvatska nogometna reprezentacija, tko će biti protivnik to ćemo vidjeti još, ali mislim da će to biti veliki festival sporta.“ kaže gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

U kampanji „I ti si Vukovar“ može se donirati bilo koji iznos, a imena donatora zauvijek će ostati zabilježena na novom vukovarskom stadionu.