Pred nama su tropske noći, liječnica iz HZJZ-a upozorava: 'Ovo su najčešće pogreške koje radimo'

Ljetne vrućine posljednjih godina sve češće ne jenjavaju ni nakon zalaska sunca. Tropske noći, tijekom kojih temperatura zraka ne pada ispod 20 stupnjeva Celzija, postaju sve izraženije obilježje toplijeg dijela godine i predstavljaju dodatno opterećenje za organizam.

DHMZ za kraj tjedna, već od petka se najavljuje vrhunac toplinskog vala, uz dnevne temperature više od 35 stupnjeva Celzija u dijelu zemlje. Istodobno, ni tijekom noći neće biti znatnijeg pada temperature pa će se vrijednosti često zadržavati iznad 20 stupnjeva, a ponegdje i iznad 25 stupnjeva Celzija. Upravo za takve noćne temperature liječnici upozoravaju da mogu narušiti kvalitetu sna, otežati oporavak organizma te povećati rizik od zdravstvenih tegoba, osobito kod starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika.

Koje su najčešće poteškoće i kako preživjeti tropske noći za Net.hr je objasnila Barbara Bekavac, dr.med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

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Savjeti za ugodniji san tijekom tropskih noći

Budući da su za vikend pred nama najavljene tropske noći, mnogi će se suočiti s otežanim uspavljivanjem i lošijom kvalitetom sna. Dr.med. Bekavac preporučuje građanima što napraviti kako bi lakše podnijeli iznimno vruće noći i naspavali se: "Jedan od najvažnijih koraka je održavanje što ugodnije temperature u prostoru za spavanje. Budući da tijekom noći nema izravnog sunčevog zagrijavanja, prostorije je preporučljivo provjetravati kasno navečer, tijekom noći i rano ujutro kada je vanjski zrak hladniji. Danju je poželjno držati spuštene rolete ili zastore kako bi se spriječilo prekomjerno zagrijavanje prostora."

"Ako se koristi klima-uređaj, preporučuje se prostoriju rashladiti prije odlaska na spavanje. Važno je paziti da hladan zrak ne puše izravno prema osobi. Ventilatori mogu pomoći poboljšati kod cirkulacije zraka i povećati osjećaj ugode, osobito tijekom vrlo toplih noći", dodaje.

Osim toga liječnica upozorava da je prije odlaska na spavanje korisno pomoći tijelu da snizi svoju temperaturu i prirodno se rashladi. "Mlak tuš ili kupanje mogu pridonijeti osjećaju ugode i olakšati uspavljivanje. Također se preporučuje odabrati laganu, prozračnu odjeću za spavanje te posteljinu od prirodnih materijala poput pamuka ili lana koji omogućuju bolje odvođenje topline i vlage. Dobro je izbjegavati teške obroke neposredno prije spavanja jer probava dodatno opterećuje organizam i stvara osjećaj topline", napominje.

Razlozi iscrpljenosti nakon nedovoljno sna

Tijekom ovakvih noći mnogi se bude iscrpljeni unatoč dovoljnom broju sati sna. Dr.med. Bekavac objašnjava zašto se to događa i kako se najbolje zaštititi od posljedica vrućine: "Visoke noćne temperature mogu narušiti prirodne procese koji omogućuju kvalitetan san. Tijelo tijekom noći prirodno snižava svoju temperaturu, a kada je okoliš pretopao taj proces postaje otežan. San može biti plići, češće prekinut i manje okrepljujući, zbog čega se osobe bude umorne i iscrpljene unatoč dovoljnom broju sati provedenih u krevetu."

"Kako bi se smanjio utjecaj vrućine na san i opće zdravstveno stanje, važno je primjenjivati mjere koje olakšavaju rashlađivanje organizma i prostora za spavanje, poput noćnog provjetravanja, umjerenog korištenja klima-uređaja ili ventilatora, održavanja odgovarajuće hidracije te odabira lagane odjeće", naglašava dr.med. Bekavac.

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Pogreške koje se rade tijekom tropskih noći

Svakako treba napomenuti i najčešće pogreške koje ljudi rade tijekom tropskih noći, a mogu dodatno otežati podnošenje visokih temperatura.

"Česta je pogreška pretjerano rashlađivanje prostora klima-uređajem, osobito kada je temperaturna razlika između vanjskog i unutarnjeg prostora prevelika. To može izazvati nelagodu, otežati prilagodbu organizma i povećati rizik od tegoba povezanih s naglim promjenama temperature. Također, mnogi tijekom večeri konzumiraju alkohol ili veće količine kofeinskih napitaka, što može dodatno narušiti san i pridonijeti dehidraciji", zaključuje dr.med. Barbara Bekavac.

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