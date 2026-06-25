Ušli ste u užareni automobil? Ovaj trik može spustiti temperaturu za nekoliko sekundi

Gotovo da nema goreg ljetnog osjećaja od otvaranja vrata automobila koji je satima stajao na suncu. Navala vrućeg, ustajalog zraka, užareni metalni dijelovi pojasa i volan koji je prevruć za dodir poznata su muka svakog vozača.

U takvim trenucima, prva reakcija je upaliti klimu na najjače i čekati. No, što ako to nije najbrži način da svoju pokretnu pećnicu pretvorite u ugodno vozilo? Znanost i nekoliko jednostavnih testova otkrili su iznenađujuće učinkovitu metodu koja štedi i vrijeme i gorivo.

Efekt staklenika u četiri kotača

Prije nego što zaronimo u rješenja, važno je razumjeti zašto se automobil toliko zagrije. Odgovor leži u "efektu staklenika". Sunčeve zrake prodiru kroz stakla, a toplina biva zarobljena unutra. Površine poput armaturne ploče i sjedala upijaju tu toplinu i potom je zrače natrag u kabinu, podižući temperaturu znatno iznad vanjske.

Istraživanje Sveučilišta Stanford pokazalo je da na sunčan dan, pri vanjskim temperaturama između 22 i 35 stupnjeva Celzijusa, temperatura u unutrašnjosti može biti u prosjeku viša za čak osam stupnjeva. U samo desetak minuta, kabina može doseći i preko 50 stupnjeva, pretvarajući se u opasnu zonu. Tamna armaturna ploča djeluje poput radijatora, isijavajući toplinu još dugo nakon što ste pokrenuli hlađenje.

Kako brzo rashladiti automobil?

Kako bi se pronašla najbrža metoda hlađenja, proveden je višednevni eksperiment: u parkiranom automobilu na suncu mjereno je kojom brzinom različite tehnike spuštaju temperaturu. Rezultati su bili dramatični.

Prva metoda, paljenje automobila i uključivanje klime na maksimum dok vozilo stoji, pokazala se najmanje učinkovitom. U prvih deset minuta, temperatura je padala brzinom od samo jednog stupnja u minuti. Nakon 20 minuta u automobilu s početnih 53 stupnja, spustila se na tek 39, što je i dalje bilo toplije od vanjskog zraka. Vožnja je ključna, jer klima-uređaj treba strujanje zraka preko kondenzatora da bi učinkovito radio.

Druga metoda, koju većina vozača primjenjuje, uključivala je vožnju s otvorenim prozorima prve dvije minute, uz upaljenu klimu. Ovo se pokazalo znatno boljim, spuštajući temperaturu za 2,5 stupnja po minuti.

Iznenađenje je stiglo s trećom metodom: vožnja s upaljenom klimom, ali sa zatvorenim prozorima. Iako se čini nelogičnim, ova se tehnika pokazala još bržom, spuštajući temperaturu za 3,1 stupanj po minuti. Objašnjenje je jednostavno: otvaranjem prozora ispuštate vrući zrak, ali istovremeno izbacujete i dragocjeni hladni zrak koji klima tek počinje proizvoditi.

Pobjednička metoda i znanost iza nje

Apsolutni pobjednik testa, s padom temperature od 3,6 stupnjeva po minuti, bila je tehnika koja na prvu može izgledati neobično, a ponekad se naziva i "japanskom metodom". Postupak je jednostavan: prije ulaska u automobil, spustite prozor na suvozačevoj strani. Zatim, nekoliko puta (pet do šest) snažno otvorite i zatvorite vozačeva vrata, koristeći ih kao lepezu.

Ovaj potez nije magija, već primijenjena dinamika fluida. Kako objašnjava matematičarka Hannah Fry, brzim mahanjem vratima stvara se područje niskog tlaka unutar automobila. Taj "vakuum" doslovno usisava vrući zrak i izbacuje ga van kroz otvoreni prozor, dok svježiji zrak izvana ulazi kako bi popunio prostor. Test je pokazao da je nakon ovog postupka i kasnije vožnje s klimom, temperatura u automobilu nakon 20 minuta pala na ugodnih 30 stupnjeva.

Naravno, metoda ima i svoja ograničenja. Neki stručnjaci upozoravaju da ako je vanjski zrak također izrazito vruć, samo ćete zamijeniti jedan vrući zrak drugim. Također, presnažno mahanje s vremenom može oštetiti šarke na vratima.

Naravno, najbolji način borbe s vrućinom je prevencija. Parkiranje u hladu ili korištenje sjenila za vjetrobransko staklo uvijek pomaže. Ipak, kada se nađete pred užarenom kabinom, znanost je jasna. Najbrža strategija je kombinacija: prvo iskoristite fiziku. Spustite suvozačev prozor, "prozračite" automobil nekoliko puta mašući vozačevim vratima, a zatim sjednite, upalite klimu na maksimum i odmah krenite voziti sa zatvorenim prozorima. To je najbrži put do ugodne vožnje.

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