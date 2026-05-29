Održite sjedala u automobilu hladnima tijekom toplinskog vala: Ne treba vam klima uređaj

Ulazak u automobil parkiran na suncu tijekom toplijih mjeseci može biti izrazito neugodno iskustvo, pri čemu vruća sjedala predstavljaju poseban izazov.

Iako je klima uređaj najučinkovitije rješenje, mnoga vozila ga ne posjeduju ili ga vozači izbjegavaju koristiti radi uštede goriva. Ipak, postoji niz praktičnih metoda za održavanje prihvatljive temperature sjedala bez upotrebe klima uređaja, koje uključuju prevenciju i primjenu brzih rješenja, piše Express.

Sprječavanje pregrijavanja sjedala

Najbolji način suzbijanja prekomjernog zagrijavanja sjedala je prevencija. Strateškim odabirom parkirnog mjesta moguće je značajno smanjiti temperaturu u unutrašnjosti vozila. Preporučuje se, kad god je to moguće, parkirati u hladu drveta, zgrade ili u podzemnoj garaži. Ako takva mogućnost ne postoji, automobil je poželjno pozicionirati tako da stražnji dio bude okrenut prema suncu, čime se umanjuje izravno zagrijavanje volana i prednjih sjedala.

Korištenje sjenila za vjetrobransko staklo izuzetno je učinkovito. Njihova reflektirajuća površina odbija sunčeve zrake i sprječava takozvani efekt staklenika u kabini. Na hrvatskom tržištu dostupne su različite vrste sjenila, od klasičnih kartonskih do onih s aluminijskim premazom, po cijenama koje se kreću već od nekoliko eura. Dodatno, ostavljanje prozora minimalno otvorenima, na svega centimetar ili dva, omogućuje cirkulaciju zraka i izlazak zagrijanog zraka iz automobila.

Navlake za sjedala za obranu

Navlake za sjedala predstavljaju učinkovito i pristupačno rješenje jer stvaraju fizičku barijeru između tijela i vruće površine sjedala. Prilikom odabira ljetnih navlaka, ključan je materijal izrade. Pamučne navlake su udobne i prozračne, dok one od frotira dobro upijaju znoj, što ih čini pogodnima za duža putovanja.

Za naprednija rješenja, na tržištu postoje i rashladne navlake. One najčešće funkcioniraju na principu aktivnog hlađenja pomoću malog ventilatora koji se priključuje na 12V utičnicu. Ventilator usisava zrak i upuhuje ga kroz perforacije na navlaci, čime se odvodi toplina i hladi površina. Iskustva korisnika su podijeljena; dok jedni ističu učinkovitost rashladnih navlaka, drugi kao alternativu preporučuju jednostavnije opcije poput tradicionalnih navlaka s drvenim kuglicama, koje smanjuju znojenje osiguravajući protok zraka između leđa i sjedala.

Brzi trikovi za hlađenje sjedala

Ako automobil nije unaprijed zaštićen od sunca, postoje brze metode koje mogu pomoći. Jedna od najjednostavnijih jest prekrivanje sjedala i volana ručnikom, pamučnom tkaninom svijetle boje ili čak majicom s kapuljačom prije napuštanja vozila. Svijetle boje reflektiraju sunčevu svjetlost te se posljedično manje zagrijavaju.

Ovu metodu preporučuju i stručnjaci iz britanskog autokluba (RAC), koji savjetuju: "Prekrivanje sjedala sprječava da postanu prevruća i neugodna za sjedenje". Savjet je nedavno postao viralan i na TikToku, gdje je jedna korisnica podijelila svoj trik rekavši: "Nema ništa gore od opeklina na stražnjoj strani nogu od sjedala u autu. Upravo zato u svom autu držim 'hoodie' za sjedalo."

Vlažne krpe ili ručnici također mogu poslužiti kao privremeno rješenje. Brisanje sjedala vlažnom krpom neposredno prije sjedanja trenutačno će sniziti njihovu površinsku temperaturu. Takozvana "japanska metoda" za brzo rashlađivanje unutrašnjosti također se pokazala korisnom. Potrebno je spustiti prozor na suvozačevim vratima, a zatim vozačeva vrata naglo otvoriti i zatvoriti pet do deset puta. Ovaj postupak stvara snažnu cirkulaciju koja potiskuje vrući zrak izvan kabine.

Obratite pažnju za djecu

Dječje autosjedalice, zbog materijala izrade i često tamnih boja, podložne su izrazitom zagrijavanju. Stoga je nužno posvetiti im posebnu pažnju. Prekrivanje dječje sjedalice svijetlim ručnikom ili drugom tkaninom kada se ne koristi spriječit će izravno zagrijavanje.

Na tržištu su dostupne i namjenske ljetne navlake za autosjedalice, najčešće izrađene od frotira ili pamuka, koje su svjetlijih boja i prozračnije. Prije smještanja djeteta u sjedalicu, obavezna je provjera temperature sjedeće površine i metalnih kopči pojaseva kako bi se izbjegao rizik od opeklina. Primjenom ovih jednostavnih i pristupačnih metoda, vožnja tijekom ljetnih vrućina može postati znatno ugodnija, čak i u vozilima koja nisu opremljena klima uređajem.

