Opasna zabluda u prometu: U pokušaju da uštede na gorivu mnogi vozači rade ovu grešku
Jedna od najraširenijih navika u vožnji nizbrdo i dalje izaziva podijeljena mišljenja, iako stručnjaci upozoravaju na njezine posljedice
Rast cijena goriva potiče vozače na traženje metoda za smanjenje potrošnje i optimizaciju učinkovitosti svakog spremnika. U tu svrhu, pojedini vozači primjenjuju različite tehnike štedljive vožnje.
Međutim, neke od tih tehnika, posebice one koje se odnose na vožnju nizbrdo, proizlaze iz pogrešnih pretpostavki te mogu biti ne samo neučinkovite u pogledu uštede goriva, već i predstavljati značajan sigurnosni rizik, piše Express.
Pogrešno uvjerenje o vožnji
Jedno od najraširenijih i najopasnijih pogrešnih uvjerenja jest da se ušteda goriva postiže spuštanjem nizbrdo dok je mjenjač u neutralnom položaju ("u leru"). Takvo razmišljanje temelji se na pretpostavci da motor, rasterećen od pogonskog sklopa, radi na minimalnom broju okretaja i time troši manje goriva.
Iako je takva logika imala smisla kod starijih generacija vozila s rasplinjačima, kod modernih automobila opremljenih elektroničkim ubrizgavanjem goriva situacija je dijametralno suprotna. Vožnja u neutralnom stupnju prijenosa ne samo da ne štedi, već uzrokuje nepotrebnu potrošnju goriva.
Mehanizam uštede u vožnji
Suvremena vozila opremljena su sustavom elektroničkog ubrizgavanja goriva kojim upravlja središnja upravljačka jedinica motora (ECU). Prilikom spuštanja nizbrdo u odabranom stupnju prijenosa, s otpuštenom papučicom gasa, ECU registrira da pogonska snaga motora nije potrebna. U tom trenutku aktivira se funkcija prekida dovoda goriva (eng. cut-off), čime se u potpunosti obustavlja ubrizgavanje goriva u cilindre. Rad motora u takvoj situaciji održava se zahvaljujući kinetičkoj energiji vozila koja se putem prijenosnog sustava (mjenjača i transmisije) prenosi s kotača na motor.
Potrošnja goriva tada je jednaka nuli. Nasuprot tome, kada je mjenjač u neutralnom položaju, veza između motora i kotača je prekinuta. Da bi motor nastavio s radom i spriječilo se njegovo gašenje, ECU mora osigurati minimalan broj okretaja (rad u praznom hodu), za što je nužan kontinuirani dotok male količine goriva.
Vožnja u stupnju prijenosa nizbrdo ne troši gorivo, dok vožnja u neutralnom stupnju prijenosa podrazumijeva konstantnu, iako minimalnu, potrošnju.
Rizici vožnje u neutralnom stupnju prijenosa
Osim što je ekonomski neisplativa, vožnja nizbrdo s mjenjačem u neutralnom položaju predstavlja i ozbiljan sigurnosni rizik. Ključni problem je gubitak efekta kočenja motorom, koji je neophodan za održavanje kontrole nad brzinom vozila, osobito na dužim i strmijim dionicama cesta kakve su česte u Hrvatskoj.
Kada je vozilo u stupnju prijenosa, otpor motora pomaže pri usporavanju i održavanju stabilne brzine. U neutralnom stupnju prijenosa, cjelokupno opterećenje usporavanja prebacuje se isključivo na radni kočioni sustav. To može dovesti do pregrijavanja kočnica (diskova i pločica), pojave poznate kao fade, koja značajno smanjuje njihovu učinkovitost i produljuje zaustavni put. U ekstremnim situacijama može doći i do potpunog otkazivanja kočnica. Ujedno, bez otpora motora, vozilo nekontrolirano ubrzava, što otežava upravljanje i pravovremenu reakciju u nepredviđenim situacijama. Takva praksa ne samo da ugrožava sigurnost, već i ubrzava trošenje komponenata kočionog sustava.
Prometni stručnjaci su suglasni: ispravan, siguran i ekonomičan način vožnje nizbrdo podrazumijeva korištenje odgovarajućeg, najčešće nižeg stupnja prijenosa, bez dodavanja gasa. Takvim pristupom ostvaruje se maksimalna ušteda goriva, smanjuje se opterećenje i trošenje kočionog sustava te, što je najvažnije, zadržava se potpuna kontrola nad vozilom. U cilju povećanja ekonomske isplativosti vožnje i sigurnosti svih sudionika u prometu, ključno je primjenjivati tehnički ispravne i provjerene metode.
