FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRIKOVI PROFESIONALACA

Uštedite na gorivu 25 posto uz ove četiri besplatne i sasvim jednostavne promjene

Uštedite na gorivu 25 posto uz ove četiri besplatne i sasvim jednostavne promjene
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Stručnjaci za automobile dali su četiri jednostavna savjeta za poboljšanje učinkovitosti vozila i uštedu goriva

13.4.2026.
8:27
Magazin.hr
Patrik Macek/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Postoje načini za uštedu od 25 posto ili više na spremniku goriva uz nekoliko jednostavnih promjena na automobilu. One su potpuno besplatne, ali mogu napraviti ogromnu razliku. Utjecaj ovih promjena razlikovat će se od automobila do automobila, ali ipak, svaka mala promjena je dobrodošla u vrijeme divljanja cijena goriva.

Stručnjaci za automobile iz Autocara dali su četiri jednostavna savjeta za poboljšanje učinkovitosti vozila i uštedu goriva.

Prvi navedeni korak je osigurati da je tlak u gumama ispravan. Ako je on neravnomjeran, to bi moglo utjecati na potrošnju goriva jer će utjecati na otpor kotrljanja.

Drugi korak je uklanjanje sve potrebne težine iz automobila, poput smeća ili, ako nema djece, dječjih sjedalica itd. Manja težina znači da će automobil biti lakši i stoga će trebati manje goriva za pomicanje te težine.

Treći korak je uklanjanje otpora zraka. Veći otpor znači veći otpor zraka, što, pak, znači da je motoru potreban veći napor da progura automobil kroz zrak pri određenoj brzini.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

'Svaka sekunda rada motora troši gorivo'

Četvrti korak može zvučati čudno, ali mogao bi biti ključan. Uključuje paljenje elemenata u automobilu ispravnim redoslijedom prije nego što se motor uključi.

"Svaka sekunda rada motora troši gorivo. Vežite sigurnosne pojaseve, unesite odredište u navigaciju, promijenite radio stanicu ili odaberite omiljeni podcast prije nego što pokrenete motor", savjetovali su stručnjaci.

Stručnjak za vozila Scott Greensmith u razgovoru za Express savjetovao je promjenu stila vožnje kako biste uštedjeli na gorivu.

U praksi to znači uglađeniju vožnju, nježnije korištenje gasa i kočnica, vožnju u višim stupnjevima prijenosa pri nižim brzinama kako bi se osiguralo manje okretaja motora. Što su okretaji motora veći, to će manje goriva trošiti.

"Uglađenija vožnja i predviđanje prometa ispred vas može napraviti primjetnu razliku u učinkovitosti. Stalna vožnja sa zaustavljanjima i kretanjem te nagli porasti brzine prisiljavaju motor da radi jače, što s vremenom troši više goriva", rekao je Scott.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'

GorivoštednjaAutomobilGumeBenzin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike