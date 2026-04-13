Uštedite na gorivu 25 posto uz ove četiri besplatne i sasvim jednostavne promjene

Postoje načini za uštedu od 25 posto ili više na spremniku goriva uz nekoliko jednostavnih promjena na automobilu. One su potpuno besplatne, ali mogu napraviti ogromnu razliku. Utjecaj ovih promjena razlikovat će se od automobila do automobila, ali ipak, svaka mala promjena je dobrodošla u vrijeme divljanja cijena goriva.

Stručnjaci za automobile iz Autocara dali su četiri jednostavna savjeta za poboljšanje učinkovitosti vozila i uštedu goriva.

Prvi navedeni korak je osigurati da je tlak u gumama ispravan. Ako je on neravnomjeran, to bi moglo utjecati na potrošnju goriva jer će utjecati na otpor kotrljanja.

Drugi korak je uklanjanje sve potrebne težine iz automobila, poput smeća ili, ako nema djece, dječjih sjedalica itd. Manja težina znači da će automobil biti lakši i stoga će trebati manje goriva za pomicanje te težine.

Treći korak je uklanjanje otpora zraka. Veći otpor znači veći otpor zraka, što, pak, znači da je motoru potreban veći napor da progura automobil kroz zrak pri određenoj brzini.

'Svaka sekunda rada motora troši gorivo'

Četvrti korak može zvučati čudno, ali mogao bi biti ključan. Uključuje paljenje elemenata u automobilu ispravnim redoslijedom prije nego što se motor uključi.

"Svaka sekunda rada motora troši gorivo. Vežite sigurnosne pojaseve, unesite odredište u navigaciju, promijenite radio stanicu ili odaberite omiljeni podcast prije nego što pokrenete motor", savjetovali su stručnjaci.

Stručnjak za vozila Scott Greensmith u razgovoru za Express savjetovao je promjenu stila vožnje kako biste uštedjeli na gorivu.

U praksi to znači uglađeniju vožnju, nježnije korištenje gasa i kočnica, vožnju u višim stupnjevima prijenosa pri nižim brzinama kako bi se osiguralo manje okretaja motora. Što su okretaji motora veći, to će manje goriva trošiti.

"Uglađenija vožnja i predviđanje prometa ispred vas može napraviti primjetnu razliku u učinkovitosti. Stalna vožnja sa zaustavljanjima i kretanjem te nagli porasti brzine prisiljavaju motor da radi jače, što s vremenom troši više goriva", rekao je Scott.

