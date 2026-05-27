Transfermarkt ažurirao vrijednost igrača: Jednom Vatrenom udvostručili cijenu

Popularna stranica koja se bavi procjenom vrijednosti igrača, Transfermarkt, objavila je ažurirane vrijednosti nogometaša u Bundesligi.

Od prošlog ažuriranja u ožujku, Michelu Oliseu vrijednost je porasla s 140 milijuna eura na 150 milijuna eura. Cijena je značajno narasla i Yanu Diomandeu, koji sada vrijedi 90 milijuna eura, kao i Johanu Manzambiju, kojeg Transfermarkt procjenjuje na 50 milijuna eura, što je 15 milijuna više nego u ožujku.

Vrijednost je pak pala Harryju Kaneu koji sada, unatoč sjajnoj sezoni, vrijedi 60 milijuna eura umjesto 65. To je uobičajena praksa za igrače nakon 30. godine.

Što se tiče hrvatskih igrača, najveću je promjenu doživio Igor Matanović, kojem je Transfermarkt nakon sezone u kojoj je zabio 15 pogodaka više nego udvostručio vrijednost – s dosadašnjih 10 na 22 milijuna eura. Cijena je narasla i Josipu Stanišiću koji umjesto 35 sada vrijedi 40 milijuna eura, dok su Andrej Kramarić, Josip Juranović i Lovro Majer doživjeli pad vrijednosti.

Kramarić tako sada vrijedi 2,5 milijuna eura, Juranović dva, a Majer osam. Kramariću je vrijednost pala zbog godina, kao i Juranoviću koji je veći dio sezone bio ozlijeđen, dok je Majeru vrijednost pala jer je njegov Wolfsburg ispao iz lige.

Najvrjedniji hrvatski igrač u Bundesligi i dalje je Luka Vušković koji je formalno na posudbi do kraja lipnja. Njegova je vrijednost od ožujka ostala nepromijenjena te i dalje vrijedi 60 milijuna eura.