Matanović otkrio emotivne trenutke kroz koje je prošao nakon Dalićevog poziva za SP

Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja s pripremama za Svjetsko prvenstvo, a na konferenciji za medije bili su napadač Igor Matanović i stoper Martin Erlić.

Iza Matanovića je odlična sezona u dresu njemačkog Freiburga. U 50 nastupa u sezoni zabio je 15 golova pri čemu 11 u Bundesligi. Freiburg je dogurao do finala Europske lige u kojem je izgubio od Aston Ville.

"Bili smo blizu, šteta, još boli. Međutim, imali smo jako dobru sezonu. U prvenstvu smo sedmi, a bili smo i u polufinalu njemačkog Kupa," kazao je Matanović.

Za reprezentaciju je debitirao u rujnu 2024. protiv Portugala, a do sada je upisao osam nastupa i postigao dva gola. Otkrio je kako se osjećao kada je izbornik Zlatko Dalić pročitao njegovo ime među putnicima za SAD.

"Bio sam jako sretan kad sam vidio popis. Bio sam u Freiburgu i s djevojkom smo zajedno gledali konferenciju za javnost. Svakom je igraču cilj igrati svjetsko prvenstvo i jako sam sretan zbog poziva," dodao je.

Matanović je prokomentirao i odlične igre Luke Vuškovića u njemačkom prvenstvu u dresu HSV-a.

"Čast mi je igrati s njim i trenirati. Radi se o velikom talentu, ima sve da postane jedan od vrhunskih stopera. Sretni smo što ga imamo," kazao je.

Iza Erlića je prva sezona u Midtjyllandu s kojim je osvojio danski Kup, dok su u Europskoj ligi bili hit doguravši do osmine finala izgubivši od Nottingham Foresta.

"Puno mi znači dobra sezona. Radi i trud se isplatio. Uspio sam uhvatiti kontinuitet."

Izbornik Dalić je istaknuo kako će naglasak na prvenstvu biti na obrani.

"Kada pogledam našu obranu, stvarno imamo vhunske igrače. Imamo još vremena za pripremu i dvije prijateljske utakmice za isprobavanje obiju formacija," rekao je Erlić.

Erlić je bio sudionik posljednjeg World Cupa u Katru, međutim nije zaigrao u Dohi.

"Kada se prisjetim, budi se adrenalin. Radim, bit ću spreman, čast mi je biti ovdje. Nastojat ću da tako bude u budućnosti," dodao je Erlić.