Kristijan Iličić javio se iz Dallasa: Pozirao u društvu proslavljenog hrvatskog reprezentativca

Poznati hrvatski putopisac i influencer Kristijan Iličić javio se svojim pratiteljima iz Dallasa, samo nekoliko sati uoči otvarajuće utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Iličić je podijelio fotografiju s jednim od ključnih igrača, Andrejem Kramarićem, te poslao poruku podrške Vatrenima.

Na fotografiji snimljenoj u hotelu, nasmiješeni Iličić pozira s hrvatskim napadačem i igračem njemačkog kluba TSG Hoffenheim, obojica vidno dobro raspoloženi uoči velikog izazova. Iličić, odjeven u prepoznatljivi dres s crveno-bijelim kvadratićima, iskoristio je priliku da motivira i igrače i navijače.

U opisu fotografije Iličić je poslao poruku: "Danas nas čeka veliki izazov protiv Engleske, ali i nova prilika da pokažemo zašto je Hrvatska godinama u samom vrhu svjetskog nogometa'', napisao je.

Iličić, koji je poznat kao prvi Hrvat koji je posjetio sve zemlje svijeta, istaknuo je ono što smatra najvećom snagom hrvatske momčadi. "Možda nas nema puno, ali kada naši Vatreni izađu na teren, srce, karakter i zajedništvo uvijek su na našoj strani", dodao je.

Objava je brzo privukla pažnju, a mnogi su oduševljeno komentirali fotografiju. Hrvatska na prvenstvo stiže s visokim očekivanjima, nakon što je osvojila srebro 2018. i broncu 2022. godine, nastavljajući niz uspjeha koji je započela "Zlatna generacija" osvajanjem trećeg mjesta na svojem debitantskom nastupu 1998. godine.