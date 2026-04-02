Pritisnite ovu tipku i smanjite potrošnju goriva: 'Pokušajte je uopće ne koristiti'

Kako cijene goriva stalno rastu i sve više se osjete u kućnom budžetu, vozačima se savjetuje da prilagode svoje navike kako bi smanjili potrošnju i uštedjeli.

Osim izbjegavanja nepotrebnih vožnji, stručnjaci ističu da i male promjene u načinu korištenja automobila mogu donijeti primjetnu razliku, piše Express.

Kako uštedjeti na gorivu?

Stručnjaci upozoravaju da jedna često korištena funkcija u automobilu može znatno povećati potrošnju goriva – riječ je o klima-uređaju.

"Korištenje klima-uređaja u automobilu može povećati potrošnju goriva i do deset posto, no pri većim brzinama otvaranje prozora stvara otpor zraka, što smanjuje učinkovitost", objašnjavaju stručnjaci iz tvrtke LKQ Euro Car Parts.

"Dok vozilo miruje ili se kreće sporije, preporučuje se otvoriti prozore kako biste se rashladili, a klima-uređaj koristili na autocesti. Još bolje, pokušajte ga uopće ne koristiti. Prilagodite odjeću vremenskim uvjetima kako biste smanjili potrebu za dodatnim hlađenjem ili grijanjem", poručuju iz LKQ Euro Car Parts.

Razlog povećane potrošnje leži u činjenici da klima-uređaj pokreće motor, što ga dodatno opterećuje. Time vozilo treba više energije za rad pa motor troši više goriva. Posebno je to izraženo kod kraćih vožnji, kada sustav mora intenzivnije raditi kako bi snizio temperaturu u kabini.

Nisu sva vozila pogodna

Stručnjaci upozoravaju i da su stariji automobili osjetljiviji na ovaj problem, dok noviji modeli imaju učinkovitije sustave klimatizacije.

Tipka za uključivanje klima-uređaja najčešće se nalazi na središnjoj konzoli, iznad ručice mjenjača, dok se u novijim vozilima njome upravlja putem digitalnih zaslona.

Koliki je stvarni učinak na potrošnju, ranije su pojasnili iz tvrtke KwikFit: "U prosjeku klima-uređaj povećava potrošnju goriva između osam i deset posto, što znači da tijekom vožnje može potrošiti između 0,2 i 0,4 litre goriva na sat."

