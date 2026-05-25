Talijanski izbornik objavio popis za okupljanje Italije: 'Azzurri' krenuli u rekonstrukciju

Italijanska nogometna reprezentacija ulazi u novu fazu pod vodstvom izbornika Silvija Baldinija, koji je objavio popis igrača za predstojeće lipanjske prijateljske utakmice i pripreme u Covercianu. Kako prenosi Gazzetta dello Sport, na popisu se nalazi 24 nogometaša, a okupljanje je zakazano za 28. svibnja u poznatom trening centru reprezentacije.

Na listi se jasno vidi smjer koji novi izbornik želi, kombinacija mladosti i nekoliko već afirmiranih imena, uz naglasak na podmlađivanje momčadi i stvaranje šire baze za budućnost “Azzurra”. Okupljanje u Covercianu označava početak novog ciklusa, a Baldini će u prvim provjerama tražiti odgovore na pitanje tko može nositi reprezentaciju u godinama koje dolaze.

Među poznatijim imenima ističu se vratar PSG-a Gianluigi Donnarumma te napadač Intera Piero Esposito, dok ostatak popisa uglavnom čine mladi igrači koji tek traže svoje mjesto na velikoj sceni.

Italija se pritom nalazi u svojevrsnoj rekonstrukciji nakon šokantnog ispadanja u kvalifikacijama, zbog čega treći put zaredom propušta nastup na Svjetskom prvenstvu, što je dodatno ubrzalo proces podmlađivanja reprezentacije.

Popis po pozicijama:

Golmani: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone)

Obrana: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

Vezni red: Matteo Dagasso (Venecija), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma)

Napad: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC)

Italiju očekuju dvije provjere u lipnju, prvo 3. lipnja protiv Luksemburga, a zatim četiri dana kasnije protiv Grčke.