UPITAN NASTUP

Izbornik hrvatskih korijena drži sve u tajnosti: Dinamovci u neizvjesnoti pred SP!

Izbornik hrvatskih korijena drži sve u tajnosti: Dinamovci u neizvjesnoti pred SP!
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

25.5.2026.
20:10
Sportski.net
Uoči Svjetskog prvenstva atmosfera u jednoj od afričkih reprezentacija potpuno je kaotična, jer konačni popis igrača i dalje nije objavljen. Dok se okupljanje reprezentacije već bliži, izbornik Vladimir Petković, švicarac hrvatskih korijena, i dalje odbija otkriti kojih 26 igrača vodi na Mundijal, što je izazvalo val neizvjesnosti među navijačima i medijima.

 

Situacija je otišla toliko daleko da se sastav reprezentacije pokušava “dešifrirati” prema dolascima igrača na okupljanje. Novinari i reporteri doslovno su okupirali aerodrom, čekajući dolazak reprezentativaca kako bi iz njihovih imena na listama putnika izvukli potencijalne putnike za Svjetsko prvenstvo.

Prema navodima frenchfootballweekly, okupljanje je zakazano za kraj svibnja, a reprezentacija se nakon dugog čekanja ponovno vraća na veliko natjecanje nakon više od desetljeća izbivanja. U grupnoj fazi čeka ih zahtjevan raspored protiv jakih protivnika, što dodatno pojačava interes za konačni popis. Alžir je na Svjetskom prvenstvu 2026 smješten u veoma tešku grupu, u kojoj su još Argentina, Austrija i Jordan.

Petković je, prema svemu sudeći, odlučio napraviti neuobičajen pristup, pozvao je igrače na okupljanje bez prethodno objavljene liste putnika, što je dodatno podiglo tenzije i medijsku pažnju. Zbog toga je atmosfera na aerodromu postala gotovo natjecateljska, s kamerama i reporterima koji satima čekaju svako novo ime.

 

 

Neizvjesnost se posebno prati i u Hrvatskoj, gdje pažnju privlače i igrači zagrebačkog Dinama. Dvojica nogometaša iz Maksimira i dalje nisu sigurni putnici na Svjetsko prvenstvo, govorimo o Ismaelu Bennaceru i Monsrefu Bakraru, iako ovaj prvi tehnički se vraća u Milan, a sve se pomno prati i u njihovim klubovima i među navijačima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
