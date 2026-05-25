Dalić pokrenuo 'operaciju Mundijal': Hrvatska krenula s pripremama u Rijeci

Hrvatska nogometna reprezentacija započela je pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. u Rijeci, gdje je održano prvo okupljanje pod vodstvom Zlatka Dalića. Reporter RTL Sporta Boris Jovičić javio se uživo s terena.

Na prvom treningu okupilo se devet reprezentativaca, dok se ostatak momčadi očekuje do kraja tjedna. Izbornik Zlatko Dalić odlučio je dio ključnih igrača poštedjeti ranijeg dolaska kako bi dobili potreban odmor nakon naporne sezone.

Na terenu su se tako našli vratari Dominik Kotarski i Dominik Livaković, dok su u obrani trenirali Jakić, Vušković i Erlić, uz Tonija Fruka kao jedino novo lice u toj fazi priprema. U napadu su bili Perišić, Kramarić i Igor Matanović. Trening je protekao u opuštenoj atmosferi, a kako je istaknuto u prijenosu, na trenutke je izgledao gotovo kao prijateljski “hakl”.

Govoreći o izazovima koji čekaju stručni stožer, Jovičić je naglasio kako će ključan zadatak biti fizička priprema igrača koji se tek priključuju.

“Velik dio momčadi tek dolazi i bit će važno izbalansirati njihovu fizičku spremu. Za to je zadužen kondicijski trener Luka Milanović, koji je godinama važan dio stožera i vrlo uspješno priprema reprezentaciju za velika natjecanja,” istaknuo je Jovičić.

Hrvatsku do odlaska na Svjetsko prvenstvo očekuje dvanaest treninga na Rujevici te dvije pripremne utakmice, protiv Slovenije i Belgije, koje bi trebale dati jasniju sliku trenutne forme momčadi.

Na pitanje o očekivanjima na Svjetskom prvenstvu, Jovičić je istaknuo kako Hrvatska unatoč uspjesima iz prethodnih turnira u očima dijela stranih analitičara više ne spada među glavne favorite.

“Iako smo osvojili svjetsko srebro i broncu, mnogi nas i dalje ne svrstavaju u krug favorita, uz tvrdnje da smo spori i stariji. No čini se da nisu dovoljno pratili nove snage koje dolaze,” rekao je Jovičić.

Posebno je izdvojio mlade igrače poput Vuškovića, Baturine i Sučića, koji su imali vrlo dobre klupske sezone, dok će dodatnu važnost imati i povratak iskusnih nositelja igre poput Joška Gvardiola, Luke Modrića i Matea Kovačića nakon zdravstvenih problema.

“Ako se sve posloži, možemo ponovno očekivati velike stvari, kao što smo ih već vidjeli na posljednja dva Svjetska prvenstva,” zaključeno je u javljanju iz Rijeke.