Ključna upozorenja za starije vozače: Prelazak na ovu vrstu vozila može biti opasan

S godinama, san o jurilici zamijeni potraga za sigurnim i udobnim automobilom. Zato se mnogi stariji vozači odlučuju na veliku promjenu, prelazak s ručnog na automatski mjenjač. Iako se čini kao pametan potez, stručnjaci dižu uzbunu. Nagli prijelaz krije neočekivane i vrlo ozbiljne opasnosti.

Naime, nakon desetljeća vožnje automobila s ručnim mjenjačem, stvara se navika koju je gotovo nemoguće izbrisati. Pritiskanje kvačila lijevom nogom i mijenjanje brzina postaju refleksne radnje. Upravo zbog toga mišićna memorija postaje najveći neprijatelj pri prelasku na automatik, gdje papučica kvačila ne postoji, a lijeva noga odjednom nema što raditi.

Foto: Pixabay

Organizacija Older Drivers Forum koja je posvećena sigurnosti starijih vozača ne preporučuje nagli prelazak na automatik bez nekoliko sati obuke.

"Nažalost, čujemo za previše incidenata sa zabunom pedala koji se događaju vozačima u trenutku kada prijeđu s ručnog na automatski mjenjač, bez nekoliko sati obuke kako bi se navikli na razlike. Incidenti se događaju jer vozač pritisne papučicu gasa umjesto kočnice", navode stručnjaci.

Nagli prelazak na automatik. Zašto to ne treba raditi?

U stresnoj situaciji mozak se prebacuje na autopilot i vraća starim navikama. Vozač naviknut na tri papučice može instinktivno pokušati stisnuti kvačilo lijevom nogom. No, umjesto praznog prostora, noga udara u papučicu kočnice, što može dovesti do naglog i opasnog kočenja. Još gora situacija nastaje kada desna noga, tražeći kočnicu, greškom svom snagom pritisne gas.

S ovim se slažu i stručnjaci iz britanskog autokluba RAC koji ističu da vozači mogu ostati potpuno zbunjeni nedostatkom papučice kvačila.

Foto: Pixabay

Ipak, da ne bi bilo zabune, automatski mjenjači su, dugoročno gledano, odličan izbor za starije vozače. Kada se vozač na njih navikne, mogu značajno poboljšati sigurnost i udobnost. Izbacivanje muke s mijenjanjem brzina i kvačilom smanjuje mentalni i fizički napor, što je spas u gradskim gužvama.

Jedna znanstvena studija objavljena na platformi PubMed, potvrdila je upravo to. Istraživanje na vozačima prosječne dobi od 75 godina pokazalo je da je automatski mjenjač poboljšao njihove vozačke sposobnosti. Vozači su sigurnije prilagođavali brzinu, bili su vještiji u manevriranju i preciznije su održavali poziciju u traci.

Foto: Pixabay

Ključ je u sigurnoj prilagodbi. Sama tehnologija je korisna, ali prijelazno razdoblje je rizično. Zato je poruka stručnjaka kristalno jasna... Ako razmišljate o prelasku na automatik, uložite u nekoliko sati vožnje s kvalificiranim instruktorom. To će vam omogućiti da sigurno "resetirate" svoju mišićnu memoriju i bez stresa usvojite novi način vožnje.

Na što sve paziti prilikom prelaska na automatik?

Odabir idealnog automobila za stariju dob puno je više od samog mjenjača. Postoji niz drugih karakteristika koje mogu drastično utjecati na sigurnost i ugodu tijekom vožnje.

Prilikom odabira vozila, obratite pozornost na sljedeće elemente koji olakšavaju svakodnevnu upotrebu, posebno ako imate ograničenu pokretljivost:

1. Široka vrata

Vrata koja se otvaraju pod širokim kutom zlata vrijede jer olakšavaju pristup kabini.

2. Dobra vidljivost

Ne dopustite da dizajn ugrozi sigurnost. Tražite automobil s velikim staklenim površinama i tankim nosačima krova kako biste imali što manje mrtvih kutova.

3. Tehnologija koja pomaže, a ne odmaže

Novi automobili krcati su sustavima za pomoć vozaču. Ovo su neki od najkorisnijih za starije vozače:

4. Sustav autonomnog kočenja u nuždi (AEB)

Može spriječiti sudar ili ublažiti njegove posljedice automatskim kočenjem ako vozač ne reagira na vrijeme.

5. Parking senzori i kamere

Čine parkiranje i manevriranje na uskom prostoru dječjom igrom.

6. Tempomat

Automatski održava sigurnu udaljenost od vozila ispred, smanjujući stres na autocesti.

7. Moderni ekrani

S druge strane, pazite se zamke modernih ekrana. Prekomplicirani sustavi koji vas tjeraju da listate kroz menije tijekom vožnje velika su opasnost. Vozila s jednostavnim, fizičkim gumbima za ključne funkcije, poput klimatizacije i glasnoće radija, često su sigurniji i intuitivniji izbor.

8. Visina sjedala i ulazak

Zaboravite niske sportske automobile. Povišena pozicija sjedenja, kakvu nude crossoveri i SUV vozila, osigurava bolji pregled ceste i puno lakši ulazak i izlazak.

9. Upozorenje na vozila u mrtvom kutu (BSW)

Svjetlosni signal u retrovizoru koji vas upozorava na auto koji možda ne vidite.

