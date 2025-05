Automehaničar objašnjava: 'Korištenje skupljeg goriva nije uvijek najbolji izbor'

Mnogi vozači traže načine kako izbalansirati potrošnju goriva, osobito u vrijeme kada cijene općenito rastu, a često se smatra da će korištenje premium benzina ili dizela brzo riješiti problem visoke potrošnje.

Međutim, poznati automehaničar upozorava kako korištenje skupljeg, odnosno premium goriva, neće nužno doprinijeti boljoj učinkovitosti. Brian na svom YouTube kanalu Honest Mechanic Colorado, redovito dijeli savjete o tome kako vozači mogu smanjiti troškove održavanja vozila i izbjeći skupe kvarove.

Premium gorivo i potrošnja goriva

U jednom od svojih videa, Brian je razotkrio čest mit da točenje premium benzina automatski poboljšava potrošnju goriva, istaknuvši kako učinkovitost takvog goriva uvelike ovisi o konkretnom tipu vozila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za početak, razjasnimo što zapravo znači premium benzin. Ova vrsta ima viši oktanski broj u usporedbi s običnim benzinom. Oktanski broj pokazuje koliko je gorivo otporno na detonacije. Što je viši oktanski broj, to gorivo može izdržati veći pritisak prije nego što dođe do samozapaljenja. To ne mora značiti da je premium gorivo uvijek bolje. Većina automobila danas je konstruirana tako da sasvim dobro funkcionira na običnom benzinu. U većini slučajeva, korištenje goriva s višim oktanskim brojem od onoga što proizvođač preporučuje u priručniku neće donijeti nikakve vidljive prednosti", objasnio je automehaničar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako mnogi vozači žele poboljšati učinkovitost goriva, Brian ističe kako prelazak na skuplje gorivo u većini slučajeva neće značajno smanjiti potrošnju. Automehaničar dodaje da automobili visokih performansi često zahtijevaju korištenje premium goriva, upozoravajući da korištenje jeftinijeg goriva u takvim vozilima može negativno utjecati na njihovu učinkovitost.

"Neki automobili više klase, poput sportskih automobila ili luksuznih vozila, zahtijevaju premium gorivo zbog svojih visoko kompresijskih motora. Ti motori su dizajnirani da iz svake kapi goriva izvuku što više snage i zato im je potreban viši oktanski broj. Ako imate takvo vozilo, tada korištenje premium goriva može doista poboljšati njegovu učinkovitost i performanse", objašnjava.

Vozači mogu provjeriti koje je gorivo najbolje za njihovo vozilo tako da pogledaju naljepnicu unutar poklopca spremnika goriva ili pročitaju korisnički priručnik svog automobila.

Prilikom odabira vrste goriva, vlasnici bi također trebali obratiti pažnju na udio etanola. Mnoga vozila proizvedena prije 2005. godine ne mogu koristiti današnji E10 benzin. U takvim slučajevima, preporučuje se korištenje premium goriva, koje sadrži manji udio etanola (otprilike upola manje), ili dodavanje aditiva kako bi se zaštitio motor i spriječila oštećenja, piše Mirror.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Tijat ponovno zaplovio, od rezališta ga spasili građani