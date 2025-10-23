Popularni automehaničar upozorava: 'Nikada nemojte na ovaj način prati automobil'

U video snimci objavljenoj na njegovom YouTube kanalu, jedan od najpopularnijih automehaničara, Scotty Kilmer, upozorio je vozače na štetnu naviku kod pranja automobila. Naime, Kilmer je objasnio da pranje ispod haube može uništiti ključne elektroničke komponente i izazvati skupe kvarove na vozilu.

Prema njegovim riječima, voda se tijekom pranja može uvući u cilindre motora, što može zaglaviti klipove i izazvati pucanje brtve glave motora, dok električni dijelovi mogu doživjeti kratki spoj ili koroziju.

"Objasnit ću vam zašto je glupo čistiti motor automobila bilo kakvim sredstvom, a zatim ga ispirati crijevom. Ispod haube automobila nalazi se mnoštvo elektronike i računalnih modula. Voda i sredstva za čišćenje jednostavno se ne slažu s elektronikom", upozorio je Kilmer.

Dodao je kako je tijekom godina imao brojne mušterije koje su isprale motor pod visokim tlakom, nakon čega im se upalilo upozorenje "check engine".

"Zašto vam je uopće bitno ako je motor prljav? Ne jedete na njemu, niti ga svakodnevno gledate. Malo masnoće zapravo sprječava hrđanje i ne šteti ničemu. Ako baš želite čistiti, čistite unutrašnjost automobila – to barem gledate svaki dan", kaže automehaničar.

Postoje li druge metode čišćenja motora?

Njegovo upozorenje brzo je izazvalo brojne reakcije među vozačima, od kojih su se mnogi složili s poznatim mehaničarom.

"Točno! Napravio sam tu grešku kad sam kupio svoj prvi novi auto devedesetih. Pokvario sam hrpu komponenti. Dakle – nikad više ne perem motor!", "koristim puhač lišća da maknem prašinu, lišće i sjemenke koje se nađu ispod haube. Prljavštinu s akumulatora brišem krpom", "uvijek koristim vlažne maramice za plastiku i uljne dijelove u motornom prostoru. Nikad nema problema – samo prebrišem površinu i poklopac motora se lijepo sjaji", nižu se komentari pratitelja.

