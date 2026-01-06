Na FER-u pronađena opasna bakterija, u tijeku dezinfekcija: 'Valjda se nećemo zaraziti'

Novi slučaj legionele u Zagrebu! Otkrivena je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Bakterija je utvrđena tijekom redovitog nadzora, a vodstvo fakulteta uvjerava kako razloga za brigu nema.

Na ispitu redovitog nadzora sustava tople vode pao je jedan od najvećih zagrebačkih fakulteta jer je na njemu otkrivena legionela.

"Od 15 provjerenih mjesta, dakle 15 pipa na tri je pronađena povećana koncentracija, od kojih je jedna sukladna, nije zdravstveno nesukladna, a na dvije pipe su pronađene koncentracije koje su zdravstveno nesukladne", rekao je dekan FER-a Vedran Bilas.

Te slavine nalaze se u zgradi D. Dezinfekcija je još u tijeku.

"Ta mjesta na kojima je pronađena povećana koncentracija su zatvorena, izolirana i na njima se provode korektivni postupci", rekao je Bilas.

Studentima koji ovdje dolaze učiti, vrata su otvorena 2. siječnja.

"Mi smo s PMF-a inače, ali smo došli učiti na FER. Ja sam pročitala da su ugasili taj dio gdje je virus tako da mi to ne predstavlja strah, valjda se nećemo zaraziti", rekla je Bruna, studentica Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Da većih problema nema, uvjerava i ravnatelj nadležnog zavoda za javno zdravstvo. Otkivanje legionele na FER-u rezultat je strožih pravila nadzora koji su tek stupili na snagu.

"Novim pravilnikom se mnogo više objekata treba testirati svoje sustave na legionelu i zato nalazimo puno toga više, nema neke zabrinutosti radi FER-a. Ona je opasna u nekim hotelima i vodovodnim sustavima gdje se ljudi tuširaju. Hoteli, bolnici, bazeni s pjenom", rekao je Branko Kolarić.

Može biti smrtonosna

Na fakulteta kažu, kako zdravstveni problemi studenata i djelatnika nisu zabilježeni. Veliki dio osoblja bio je na godišnjem odmoru.

"Nemamo saznanja da je bilo tko izložen bilo kakvom zdravstvenom riziku, kada smo krenuli tretirati ta mjesta, naši zaposlenici su koristili potpunu opremu i njihov rizik zdravstveni je minimalan i pod kontrolom, a za ostale korisnike nemamo nikakve informacije", rekao je Bilas.

Legionela može biti smrtonosna.

"Prenosi se tako da udišemo sitni aerosol gdje se voda krčka, onda se zarazimo i možemo dobiti vrlo opasnu bolest. U hrvatskoj bilježimo 50-60 zaraza na godinu, i četiri smrtna slučaja posljednjih godina", rekao je Kolarić.

Prema planu, studenti FER-a u klupe se vraćaju sutra.

"Nadam se da je sve uspješno riješeno i da su ovi praznici dali dovoljno vremena da se to sve riješi. Nisam mislio da se takvo što može dogodi kod nas", rekao je Fran Županić, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Popravni ispit, odnosno ponovna kontrola na FER-u, je početkom idućeg tjedna - do kada bi se legionele trebali riješiti - u potpunosti.