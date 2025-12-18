Bakterija u vodi zatvorila vrtić: oglasio se Grad Zagreb, evo koji su simptomi bolesti

U vrtiću na zagrebačkoj Trešnjevci otkrivena je bakterija legionela u sustavu tople vode.

Pronađena je tijekom redovitog ispitivanja vode. Legionela je potvrđena i na malom bazenu Sportskog parka Mladost. Više o tome pročitajte OVDJE.

Vrtić je privremeno zatvoren, a djeca su prebačena u drugi objekt.

Nije zabilježen nijedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima.

Uzorkuje se i voda u školi

Danas se provodi ispiranje vodovodnog sustava, nakon čega će se provesti nova analiza. Uzorkuje se i voda u osnovnoj školi koja se nalazi u istom objektu.

Djeci je preporučeno da ne piju vodu iz vodovoda već iz cisterni s pitkom vodom koje su postavljene ispred škole.

Građani su uplašeni nakon ove informacije da se pojavila opasna bakterija.

Mirjana nam je rekla: „Zgrožena sam se. Nama su djeca najbitnija i najdragocjenija i nikome nije drago čuti da postoji nešto toliko opasno.“

Ana kaže da se osjeća grozno i da su sablažnjeni. „Užas. Naši najmlađi… eto jednog posla za odgovaranje gradonačelniku i ostalima.“

„Jako smo zabrinuti jer ne znamo što se događa i koliko to traje, kada je počelo. Priča se da se zna od 1. prosinca, ali da nitko nije reagirao.“, rekla je još jedna sugrađanka.

Grad Zagreb: Kontrolira se voda u vrtićima i školama

Iz Grada Zagreba poručuju da kvalitetu vode u vrtićima i školama kontroliraju svakog mjeseca te da tijekom godine provode i dodatna testiranja, među kojima i ono na legionelu.

Posljednje je provedeno prije 10 dana, a vrtić je jučer dobio rezultate, kažu, i odmah postupio prema uputama sanitarne inspektorice.

Škola se također drži njezinih uputa, a prehranu djeci dovoze iz područne škole. Legionela se prenosi udisanjem aerosola, odnosno sitnih čestica iz sustava klimatizacije ili vodovodnih cijevi gdje se bakterije razmnožavaju.

Simptomi legionele slični gripi

Manifestira se kao upala pluća ili bolest slična gripi.

Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, a liječi se antibioticima.

"Kada se u sustavu utvrdi prisutnost legionele u znatnoj mjeri, onda se u takvim slučajevima provode korektivne mjere, tako su i u ovom slučaju u dječjem vrtiću propisane korektivne mjere na način da se prvo istraži uzrok onečišćenja vodovodnog sustava legionelom", kaže Jasna Bošnir, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju u NZJZ-u dr. Andrija Štampar.

Dodaje: "Ono što je još bitnije je, da se zabrani pitka voda odnosno, korištenje pitke vode na slavinama u određenom objektu. Znači, mora se na svakoj slavini staviti natpis da voda nije za piće te djeci osigurati vodu za piće iz nekog drugog izvora.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Strahujete li od legionele?" Svoje odgovore pisali ste nam na Facebook stranici Net.hr-a.

"Legionelu ispituju redovno po školama, vrtićima, domovima za starije, nije ovo prvi puta da je nađena u vodi jer se testira jednom ili dvaput godišnje, barem u Zagrebu, samo se o tome ne priča. Veći problem su klimatizacije, klime, ako se tu pojavi. Pa sad, kako i kad se, na primjer, klima javnog prijevoza redovno čistila kako spada, klime po vrtićima, domovima, to je već drugi par cipela."

"Ne treba previše strahovati jer je problem, uz malo rada i volje za rad ljudi na održavanju, rješiv, ali itekako treba biti na oprezu."

"Ne bojim se. Legionela se širi uglavnom iz kontaminiranih klimatizacijskih sustava i nije prijenosna. Treba više paziti na higijenu."

