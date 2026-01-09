FREEMAIL
HOROR U SLOVENIJI /

Učenik ubo nožem učenicu u lice i leđa: Objavljeni prvi detalji

×
Foto: Rtl

Više detalja o napadu će biti poznato nakon što policija obavi očevid

9.1.2026.
10:48
danas.hr
Rtl
Napad u srednjoj školi dogodio se danas u Sloveniji. Naime, učenik je napao učenicu i ozlijedio je, potvrdio je za 24ur.com ravnatelj srednje škole na području Murske Sobote. Ističe da je situacija trenutno pod kontrolom.

Sobotainfo je izvijesio da je učenik prve godine u hodniku navodno pričekao učenicu četvrte godine te je pritom ubo nožem u lice i leđa.

Napadač je potom, navodno, napustio školske prostorije i krenuo prema domu za starije građane, ali ga je policija uhitila. Učenici u školi su se zaključali u učionice iz predostrožnosti, a škola je uvela sigurnosne protokole. 

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke pakla u Kijevu: 

SlovenijaNapadUčenik
