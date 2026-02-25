Čekali su zeleno, a onda ih je progutala cesta... Pogledajte suludu scenu na semaforu!

Nadzorna kamera zabilježila je dramatičan trenutak kada se na prometnom raskrižju u južnom središnjem dijelu američkog grada Omahe otvorila rupa u cesti i progutala dva vozila, piše AP.

Incident se dogodio u utorak poslijepodne, u frekventnom dijelu grada u saveznoj državi Nebraska. SUV i pickup kamionet čekali su na semaforu kada je asfalt pod njima iznenada popustio i vozila su propala u nekoliko metara duboku rupu.

Vozač kamioneta uspio je sam izaći iz rupe, a zatim se pridružio prolaznicima koji su pomogli vozaču SUV-a da se izvuče. „Zahvalni smo im što su odmah reagirali i brzo pružili pomoć“, izjavila je glasnogovornica policije Omahe Sarah Martier.

WATCH: University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday — and how the drivers were able to get out.



Uzrok puknuće cijevi

Raskrižje se nalazi u dijelu grada koji koristi i Sveučilište Nebraska u Omahi, a riječ je o živahnoj četvrti s brojnim restoranima, trgovinama i kinom.

Prema navodima gradske službe Omaha Public Works, rupa je nastala zbog puknuća vodovodne cijevi, što je dovelo do urušavanja tla ispod kolnika. Metropolitan Utilities District, koji upravlja gradskim vodovodnim sustavom, zasad nije komentirao incident.

Vozila su ubrzo uklonjena iz rupe, a cesta je privremeno zatvorena dok traje sanacija oštećenja.

