'DIVLJE PČELE' /

Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?

Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?
Foto: RTL

Ne propustite sljedeću epizodu

26.2.2026.
11:34
Hot.hr
RTL
Cvita i Mirjana u samoći noći razgovaraju o Nikoli, svekrva je prvi put nježna i iskrena prema Cviti. Nikola je depresivan i zabrinut. Djevojka obećava Mirjani da će s Nikolom ostati u Vrilu. Zora i Kata pričaju o budućnosti, a onda sviće dan vjenčanja Kate i Domazeta. U Vrilo dolazi Rankov ratni kolega, a Domazetu naviru loša sjećanja.

Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?
Foto: RTL

Svadba bi trebala krenuti, no hoće li se dogoditi? Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?

Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?
Foto: RTL
Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?
Foto: RTL

Dok je Cvita na svadbi, Rajka i Nikola razgovaraju o njegovom odlasku u Ženevu. Dan svadbe završava neočekivano, sestre je tješe, a Domazeta sustižu grijesi iz prošlosti. Šušnjara i Krsto se sukobljavaju zbog Luce.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Naručujete s Temua i Sheina? EU uvodi novi porez! To je kraj jeftinog šopinga

