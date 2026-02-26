Danas za ekipu 'Večere za 5' kuha misica Lukrecia: 'Ja sam tu da rušim predrasude!'

Četvrti dan zagrebačke 'Večere za 5' za ekipu će kuhati najmlađa ovotjedna kandidatkinja, 24-godišnja Lukrecia Pernar. Mlada mama, studentica, radnica u pozivnom centru, aktualna je nositeljica titule Miss Fitness Gym Croatia 2025, iste je godine ponijela i laskavu titulu Najljepše mame Hrvatske, dok je 2024. bila druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije. „Ja sam jako spontana osoba, radim ono što mi padne na pamet“, iskreno kaže Lukrecia.

„Ona je sva energična, vrckasta, vječno u movingu“, kaže za današnju domaćicu Marko. Lukrecia svakodnevno provodi barem sat vremena u teretani kako bi održala dobru formu, ali i kako bi ispucala malo energije, koja je nepresušna. „Volim dobro izgledati, volim se srediti i biti u centru pažnje, takva sam“, iskreno kaže Lukrecia.

Sastojke za svoju večeru domaćica će nabaviti na tržnici jer, osim što živi zdravo i zdravo se hrani, pazi i na to da jed domaću hranu i naglašava kako je na domaćim namirnicama i odrasla.

„Volim kuhati stalno kuham, općenito nisam komplicirana osoba pa tako nisam ni u kuhinji komplicirana“, kaže današnja domaćica, koja će svojim gostima pripremiti predjelo 'Trio za nepce', glavno jelo 'Na zelenom tepihu' i desert 'Cirusna frekvencija'.

„Nemam nekih velikih očekivanja, ne mislim da će to biti nešto bombastično“, priznaje Marko. Ipak, Lukrecija je takve komentare predvidjela pa kaže: „Baš me zanimaju njihovi komentari, a znam da očekuju nešto malo, nešto tek toliko, 'ma ona je još mlada', 'ma ne zna ona ni kuhati' - ja sam tu da rušim predrasude!“

