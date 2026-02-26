Odgajateljice iz vrtića dječaka ugurale u hranilicu pa pozvale djecu da ga ismijavaju

Policija je uhitila dvije odgajateljice, inače sestre, iz dječjeg vrtića na području Hadžića u susjednoj Bosni i Hercegovini zbog sumnje na psihičko zlostavljanje petogodišnjeg djeteta.

Uhićena 25-godišnjakinja i njezina 27-godišnja sestra sumnjiče se za kaznena djela psihičkog nasilja, zapuštanja ili zlostavljanja djeteta te lake tjelesne ozljede. Tužiteljstvo Kantona u Sarajevu potvrdilo je otvaranje istrage protiv odgajateljica.

Direktor vrtića A.T. (49) priveden je zbog sumnje u neprijavljivanje kaznenog djela, davanja lažnog iskaza i zapuštanja ili zlostavljanja djeteta. Klix.ba doznaje da je pušten nakon davanja iskaza.

Slučaj je došao u središte pozornosti BIH javnosti nakon obraćanja oca djeteta.

Otvorena istraga

Dijete je zadobilo ozljede nakon što je jedna od prijavljenih odgajateljica dijete ugurala u hranilicu koja je bila premala, a zatim je navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju.

Portal Klix.ba neslužbeno navodi da je odgajateljica navodno poticala drugu djecu iz grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

Sud je izdao naredbu za izuzimanje snimki tek nakon deset dana od otvaranja istrage. Roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

"Istraga je u tijeku. Budući da je oštećeno dijete, zbog Zakona o postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku, ne možemo davati više informacija", kratko su poručili iz sarajevskog tužiteljstva.

