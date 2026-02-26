FREEMAIL
KRALJEVSKI KLUB? /

Što je Real pripremio Mourinhu? Slika koja se širi internetom razočarala je istinske fanove nogometa

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Takav tretman razljutio je dio navijača Reala

26.2.2026.
11:44
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Real Madrid izborio je prolaz u UEFA Champions League s ukupnih 3:1, dok SL Benfica u dvomeču nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti.

Benficu vodi José Mourinho, ali zbog suspenzije nije smio sjediti na klupi. Ipak, doputovao je u Madrid kako bi bio uz momčad.

Pažnju javnosti privukla je fotografija sa stadiona Santiago Bernabéu Stadium. Mourinho, nekadašnji trener Reala, nije bio smješten u VIP loži, već na običnim barskim stolicama uz skromnu okrjepu.

 

 

Takav tretman razljutio je dio navijača Reala, koji smatraju da je Portugalac zaslužio više poštovanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano Ronaldo otkrio zašto je protiv Svjetskog klupskog prvenstva

Real MadridLiga PrvakaJose MourinhoBenfica
