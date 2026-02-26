Što je Real pripremio Mourinhu? Slika koja se širi internetom razočarala je istinske fanove nogometa

Real Madrid izborio je prolaz u UEFA Champions League s ukupnih 3:1, dok SL Benfica u dvomeču nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti.

Benficu vodi José Mourinho, ali zbog suspenzije nije smio sjediti na klupi. Ipak, doputovao je u Madrid kako bi bio uz momčad.

Pažnju javnosti privukla je fotografija sa stadiona Santiago Bernabéu Stadium. Mourinho, nekadašnji trener Reala, nije bio smješten u VIP loži, već na običnim barskim stolicama uz skromnu okrjepu.

Takav tretman razljutio je dio navijača Reala, koji smatraju da je Portugalac zaslužio više poštovanja.

