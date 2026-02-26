Ronaldo kupio klub! Kreće nova era CR7 izvan terena

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo u četvrtak je objavio da je kupio 25 posto udjela u španjolskom drugoligaškom klubu Almeria.

Ovaj potez odražava njegovu "ambiciju da postane dioničar u profesionalnim nogometnim klubovima", navodi se u izjavi u kojoj nisu navedeni financijski detalji transakcije.

"Oduševljen sam što surađujem s menadžerskim timom kako bih podržao sljedeću fazu razvoja kluba", rekao je 41-godišnji peterostruki dobitnik Zlatne lopte.

Sa svoje strane, saudijski predsjednik kluba, Mohamed Al Khereiji, pozdravio je dolazak bivšeg napadača Real Madrida, radujući se što razumije "potencijal" projekta.

Cristiano Ronaldo, koji trenutno igra za Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji, aktivno se priprema za budućnost proširujući svoj investicijski portfelj u sektore u kojima već ima prisutnost, poput ugostiteljstva, zdravstva, wellnessa i medija.

Portugalski napadač će na ljeto sudjelovati na svom šestom Svjetskom prvenstvu, koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Već je naznačio da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje u njegovoj karijeri.

