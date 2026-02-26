Vojko V objavio singl o problemu koji svi dijelimo: 'Miris bitumena mi je prirastao srcu'

Nakon niza pjesama koje su secirale svakodnevicu kroz humor, precizna zapažanja i prepoznatljive situacije iz života, glazbenik Vojko V (41) objavljuje novi singl koji na prvi pogled zvuči neočekivano, ali već nakon prvog slušanja postaje potpuno logičan nastavak njegove autorske priče. Ovoga puta tema je hidroizolacija.

U vremenu kada glazba često bježi u eskapizam, idealizirane slike i opća mjesta pop-kulture, novi singl okreće perspektivu prema stvarnosti: stanovi, zgrade, susjedi, majstori i beskonačna borba s vlagom postaju okvir za priču o odrastanju, odgovornosti i promjeni prioriteta. Upravo ta svakodnevica, prepoznatljiva gotovo svima, pretvara se u univerzalnu temu koja briše generacijske granice među slušateljima.

Glazbeno, pjesma ostaje vjerna Vojkovom prepoznatljivom minimalizmu, beat je čvrst i suzdržan, ostavljajući prostor tekstu da nosi priču. Humor proizlazi iz detalja, a detalji iz stvarnih iskustava, zbog čega publika njegove pjesme ne doživljava kao parodiju nego kao dokument svakodnevice. Situacije koje bi inače bile banalne postaju dramaturški momenti: razgovori sa susjedima, obećanja izvođača radova i iščekivanje prve kiše pretvaraju se u napetost kakvu inače nalazimo u klasičnim narativima. Novi singl pritom funkcionira i šire od same glazbe, riječ je o temi koja se spontano širi izvan glazbenog prostora, ulazi u svakodnevne razgovore i društvene mreže te potiče prepoznavanje. Upravo u tome leži njegov komunikacijski potencijal, publika ga ne dijeli zato što je neobičan, nego zato što je blizak.

''Htio sam napraviti pjesmu o tome kako prestajem raditi pjesme i počinjem se baviti hidroizolacijom. Miris bitumena mi je prirastao srcu, mazanje poliuretanskog mastika mi smiruje živce. Malo ljudi zna da je voda najdestruktivniji element od svih i da je mala rupa dovoljna za veliki problem.'', rekao je Vojko.

Time Vojko nastavlja graditi svoj prepoznatljiv autorski svijet u kojem male životne situacije postaju velike priče. Od kvartova i odnosa do sitnih kućanskih drama, njegovi tekstovi funkcioniraju kao kronika generacije koja je odrasla, generacije kojoj su računi, sastanci stanara i radovi u stanu postali jednako važni kao nekada izlasci.

Vojko V i ovim singlom potvrđuje poziciju jednog od najoriginalnijih regionalnih autora. Umjesto poza nudi prepoznavanje, a umjesto distance, bliskost. Pjesma o hidroizolaciji zato nije samo humoristični eksperiment nego logičan nastavak diskografije koja godinama bilježi realni život, podsjećajući da najveći luksuz ponekad nije glamur nego miran san dok vani pada kiša.

