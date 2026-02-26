Zet iz snova: Pere Eranović posvetio pjesmu puncu iz 'Divljih pčela' i nasmijao pratitelje

Poznati hrvatski glumac Pere Eranović (36), koji je posljednjih mjeseci osvojio srca publike ulogom karizmatičnog Vice Radonića u popularnoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", ponovno je pokazao zašto ga obožavatelji toliko vole. Svojim je pratiteljima na Instagramu priredio pravu poslasticu, objavivši video u kojem na jedinstven i urnebesan način čestita rođendan svom kolegi, glumcu Alanu Blaževiću.

Urnebesna čestitka u stilu 'Divljih pčela'

U videu koji je brzo postao viralan, Eranović, potpuno uživljen u svoj lik Vice, sjedi za stolom i uz obilan obrok pjeva pjesmu posvećenu svom televizijskom puncu, Anti Vukasu, kojeg u seriji glumi upravo Blažević. Odjeven u prepoznatljivom stilu svog lika, s košuljom, kravatom i brkovima, Pere je kroz komične stihove opjevao sve zgode i nezgode obiteljskih odnosa prikazanih u seriji.

"Red je da i zet počasti punca. Makar pjesmom. Da ne ispadne kako samo traži nešto. Sretan rođendan", napisao je glumac u opisu objave, jasno dajući do znanja da je čestitka upućena kolegi, ali izvedena na način koji će oduševiti sve gledatelje serije.

'Tko te ne zna, skupo bi te platio', odgovorio mu je slavljenik uz emotikon koji plače od smijeha.

Pjesma, koja se čini kao duhovita improvizacija, spominje "nesposobnu dicu", "miraze" i zavrzlame koje prate likove, a sve je popraćeno Eranovićevom uvjerljivom glumom i gestikulacijama koje su nasmijale tisuće.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Koji si ti kralj", "Legendo" i "Stari Marko i Vice najdraži likovi u seriji" preplavili su objavu, potvrđujući da je Eranovićev humor pogodio ravno u sridu.

