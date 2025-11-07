Povratnik iz Čilea stiže u 'Divlje pčele'! Splitski glumac najveću inspiraciju crpi u obitelji

Splitski glumac Pere Eranović iza sebe ima niz kazališnih i dramskih projekata, a u "Divljim pčelama" utjelovit će lik povratnika Vice Radonića. Raduje ga, kaže, ova uloga, a oblikovanje lika Vice ga je, kaže, zabavilo.

"Vice je osebujan tip, uglađen i odmjeren, istančanih manira, svojstvenih visokom poduzetničkom društvu tadašnjega zapada. Vraća se iz Čilea, u potragu za svojim korijenima i susretom s obitelji Vukas, otvaraju mu se sve mogućnosti za prosperitet u 'zemlji pradjedova'. Bilo mi je zabavno oblikovati nenametljiv i uglađen izričaj jednog povratnika, a posebno njegovo službeno držanje koje ima pri prvim susretima u domovini. Gledateljima samo mogu obećati da s Vicom neće biti dosadno jer je on puno više i puno dublje od 'jednog finog gospodina'", najavljuje Eranović.

Foto: Tom Dubravec

Otkrio što mu je predstavljalo veliki izazov

Izazovno je, dodaje glumac, otisnuti se u dramsku rekonstrukciju minulog vremena kakve su pedesete godine prošlog stoljeća. "Ono je sadržavalo neke drugačije društvene obrasce, krutije zakone i međuklasni jaz koji je konstantno generirao dodatne probleme. Ući u duh toga vremena, izazov je za svakoga ponaosob. I kostimi i scenografija najizravnije su nas gurnuli u to suživljenje s vremenom", priča splitski glumac. Inspirativna mu je i Zagora, koju godinama obilazi i u kojoj ima brojne drage prijatelje. "To je jedna zdrava, srdačna, dobroćudna sredina. Lokacije na kojima smo snimali samo su bogati 'fjok' svemu što taj kraj ima ponuditi i veseli me što je produkcija 'Divljih pčela' to prepoznala", otkriva glumac.

Foto: Tom Dubravec

Jedna stvar ga posebno razveselila

Uz samu ulogu i predivne lokacije, Eranovića je razveselila i suradnja s brojnim kolegama koje otprije poznaje. "Ono što bih istaknuo kao dodatnu vrijednost ove televizijske priče jest to što je veliki dio glumačke postave široj javnost nov. To je svakako osvježenje i ovoj seriji daje na dodatnoj autentičnosti. Čovjek u radu s ljudima ima priliku u svakom kadru otkriti nešto novo; Alan Blažević uza svoju privatnu otvorenost i srdačnost, posjeduje i glumačku samozatajnost koja je nevjerojatan suigrač svima koji s njim snimaju scenu. Sanja Vejnović je tako profinjena da te opusti već u prvoj glumačkoj probi pa s njom vrlo brzo naučiš biti protočan ispred objektiva. Sjajna Margarita Mladinić je 'glumačka raketa' s kojom sam odmah bio bačen u vatru i mi smo se odmah snašli. Dobrim dijelom zahvaljujući i prijašnjem zajedničkom radu. U svakom slučaju, radosno iščekujem svaki dan snimanja. Bit će ovo prava pustolovina".

Foto: Tom Dubravec

Ovaj 35-godišnji glumac uspješnu karijeru gradi još od vremena studija glume u Splitu. Danas je dio ansambla HNK Split, gradi važnu ulogu u 'Divljim pčelama' i s nostalgijom gleda na svoje početke. "Bio sam mlađi, neopterećen i nenaučen rušiti neka pravila. Ali mislim da u tome i jest ljepota jer drugačije ne bi mogli zdravo sazrijevati. Ne zaboravljam te prve angažmane; ni kazališne ni televizijske i radujem se mogućnosti da neke od tih likova ponovno zaigram u nešto zrelijoj dobi. Kada sam nedavno dobio video isječak iz serije 'Ruža vjetrova', gledajući se, pomislio sam koliko je trinaest godina odmaka zapravo mnogo vremena i koliko se toga, u pozitivnom smislu - promijenilo", priča Pere.

Foto: Tom Dubravec

Uživa u obiteljskom životu

Danas je i suprug i otac troje djece, a njegova obitelj prava mu je motivacija i oaza u kojoj se, kaže, najbolje i najbrže posloži. "Sve što radim započinje upravo u krugu moje supruge i djece; iz tog ozračja nerijetko crpim nadahnuće za svoje stvaralaštvo. Njih to zabavlja, a mene drži na zemlji", otkriva Pere i dodaje da je nekada svojim talentom i energijom zabavljao i svoju voljenu majku.

Povijest glumačke 'dijagnoze', kaže, seže u djetinjstvo, "Trebalo je proći kroz razne sportove; od karatea, tenisa, plivanja pa sve do nogometa da moji bližnji shvate kako je ta velika energija u meni zapravo ona kreativna. Mama je računala: 'Ako dite dobro recitira i imitira, onda bi on mogao na pozornicu'. Tako sam u petom osnovne završio u dramskom studiju GKM-a u Splitu i tamo odradio svojih sedam godina, sve do upisa na Akademiju. Ostalo je povijest", zaključuje Pere Eranović, koji uz glumu, obožava i glazbu te pisanu riječ.

