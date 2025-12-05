FREEMAIL
SMETALA IM EKAVICA /

Četvorica mladića napala srpske državljane na parkingu: Dvojica uhićena, jedan sve priznao

Četvorica mladića napala srpske državljane na parkingu: Dvojica uhićena, jedan sve priznao
Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Policija traga za još dvojicom mladića za koje sumnja da su bili s uhićenima

5.12.2025.
21:53
Hina
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
Maloljetnik (16) i mlađi punoljetnik (18) uhićeni su u Splitu nakon što su na parkiralištu u kvartu Ravne Njive verbalno i fizički napali dvojicu državljana Srbije (50) i (34), a još se traga za dvojicom mladića, doznaje se u petak u policiji.

Mladići su uhićeni u četvrtak, a policija ih sumnjiči a nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari iz mržnje.

Pretpostavlja se da su državljane Srbije napali nakon što su ih čuli u kafiću da razgovaraju ekavicom. Kada su stariji muškarci na parkingu sjeli u kombi pokušali su ih izvući vani pri čemu je razbijeno staklo na vozilu.

Srpski državljani prošli su bez ozljeda, te su događaj prijavili policiji. Policija traga za još dvojicom mladića za koje sumnja da su bili s uhićenima. Maloljetnik je policiji priznao počinjenje kaznenih djela za koje ga sumnjiče.

POGLEDAJTE VIDEO: Glasnogovornik međimurske policije: 'Ubojica je multi recidivist, po logici nije trebao biti na slobodi'

SrbijaSplitNapad
