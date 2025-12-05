Dalić otkrio što mu je rekao engleski izbornik odmah nakon ždrijeba

Iz prvog pota smo dobili jednu od težih reprezentacija, naše stare prijatelje Engleze, poručio je izbornik Zlatko Dalić nakon ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska će igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.

"Ovo će mi biti peta utakmica s njima. Malo je nezgodno što je to prva utakmica, prva je najvažnija i ona dalje usmjerava. Morat ćemo biti jako spremni, imali smo takvu situaciju na EURO-u kada smo igrali s njima i izgubili smo 0-1. Imali smo i Španjolsku u prvom kolu prošlog EURO-a," kazao je Dalić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Preostale dvije reprezentacije, Panama i Gana su protivnici protiv kojih sigurno možemo igrati i napraviti dobar rezultat. Dobro ćemo ih analizirati, znamo što je naš cilj, proći grupu," dodao je.

"Vatreni" su na zadnja dva World Cupa osvojili srebro u Rusiji 2018. te broncu u Katru 2022.

"Znamo da su očekivanja velika zbog rezultata na posljednja dva SP-a, međutim nećemo si stvarati pritisak, pokušat ćemo uživati u SP-u. Ono je što je meni važno da nam igrači budu zdravi."

Dalić je nakon ždrijeba nakratko porazgovarao s englekim izbornikom Thomasom Tuchelom.

"Niti njemu nije bilo baš drago da igramo već prvu utakmicu, rekao je da mi trebamo igrati u četvrtfinalu, a ne prvu utakmicu. Sigurno nije ugodno niti njemu niti nama. Svi žele izbjeći Hrvatsku, mi smo napravili čudo na zadnja dva SP-a."

Hrvatska bi trebala prvo kolo igrati 17. lipnja.

"Dobro je što igramo tek 17. lipnja, imamo dovoljno vremena za pripreme. Gradovi su nam također povoljni, vidjet ćemo, sada moramo izabrati kamp i dobro se pripremiti," poručio je Dalić iz Washingtona.