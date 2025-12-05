Jeste li vidjeli s kime je Kolinda 'uhvaćena' na Zlatnoj pirueti? Dugo nisu snimljeni zajedno

Od 3. do 6. prosinca na klizalištu Velesajam održava se 57. izdanje Zlatne piruete, najstarijeg međunarodnog klizačkog natjecanja u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnje izdanje donosi dosad najveći broj prijavljenih sudionika, a Zagreb će ugostiti sportaše iz više od 40 zemalja, uključujući i prošlogodišnje pobjednike koji se vraćaju braniti svoje titule. Natjecanja se u kategorijama klizačica, klizača i parova održavaju od 11 sati do večernjih sati, a revija pobjednika bit će 6. prosinca u 20.30 sati u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku.

Ulaz na sve dane natjecanja je besplatan za posjetitelje, kako bi se umjetničko klizanje približilo široj publici i omogućilo što većem broju gledatelja da uživaju u ovom sportu.

„Ovogodišnja Zlatna pirueta najjača je i najbrojnija u svojoj povijesti. Dolazak predstavnika iz više od 40 zemalja potvrđuje da je zagrebačko natjecanje postalo nezaobilazna međunarodna postaja“ izjavio je predsjednik Hrvatskog klizačkog saveza, Jakov Kitarović uz koga je na svečanosti otvorenja bila i supruga, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Kolinda je stigla kao podrška suprugu, koji je prošle godine postao predsjednik Hrvatskog klizačkog saveza, ali i zbog njihove kćeri, Katarine Kitarović koja je svojedobno bila državna prvakinja u klizanju i nastupala je na Zlatnoj Pirueti.

Zlatna pirueta i ove godine donosi bogat trodnevni program, uključujući kratke i slobodne programe i reviju pobjednika. Organizatori najavljuju izvrsnu atmosferu i još jednu vrhunsku sportsku manifestaciju.

“Ove godine očekuje nas posebno dinamično izdanje Piruete. Program je osmišljen tako da publici pruži kontinuirani ritam vrhunskih nastupa, a revija pobjednika bit će idealan završetak trodnevnog klizačkog spektakla. Veseli nas i činjenica da bi se u sljedeće dvije godine Zlatna pirueta mogla vratiti u obnovljeni Dom sportova, što bi ovom natjecanju ponovno omogućilo ambijent kakav zaslužuje”, izjavila je glavna tajnica Hrvatskog klizačkog saveza, Melita Juratek.