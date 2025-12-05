Četiri nova prvaka okrunjena na PFL MENA finalu u Saudijskoj Arabiji

Druga sezona Professional Fighters League MENA natjecanja dosegla je svoj vrhunac u petak, 5. prosinca 2025., u Dhahran Expo centru u Khobaru, Saudijska Arabija. Događaj je okrunio četiri nova prvaka u bantamu, perolakoj, lakoj i velter kategoriji, donoseći kraj uzbudljive sezone koja je predstavila najbolje borce s Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

U glavnoj borbi večeri, publika je svjedočila iskupljenju borca koji je prošle sezone ostao korak do titule, dok su ostale borbe za pojas završile impresivnim prekidima.

Alaqraino iskupljenje za naslov u velteru

Glavna borba večeri donijela je sraz za titulu prvaka u velter kategoriji između Kuvajćanina Mohammada Alaqrae i Marokanca Badreddinea Dianija. Nakon što je prošle godine poražen u finalu, Alaqraa je u ovaj meč ušao s ciljem da ispravi pogrešku i dokaže svoju dominaciju.

Borba je potrajala punih pet rundi, a Alaqraa je demonstrirao tehničku superiornost. Koristeći brz rad nogu i precizan prednji direkt (jab), kontrolirao je distancu i tijek borbe. Iako je Diani imao svoje trenutke i pokazao izdržljivost, Alaqraa je bio konstantniji i uvjerljiviji borac. Na kraju, suci su jednoglasnom odlukom (48-47, 49-46, 48-47) pobjedu dodijelili Mohammadu Alaqrai, koji je tako postao novi PFL MENA prvak u velter kategoriji i popravio svoj profesionalni omjer na 10-1.

Hamli, Reda i Abzakh do titula impresivnim prekidima

Preostale tri borbe za naslov prvaka nisu dočekale sudačku odluku, a novi prvaci okrunjeni su dominantnim pobjedama prekidom.

U finalu lake kategorije, Marokanac Salah Eddine Hamli suočio se s dotad neporaženim Iračaninom Mohammadom Fahmijem. U taktički zahtjevnoj borbi, Hamli je pronašao put do pobjede u drugoj rundi, uhvativši Fahmija u "brabo choke" gušenje i prisilivši ga na predaju u vremenu 4:05.

Naslov prvaka u perolakoj kategoriji osvojio je Egipćanin Islam Reda. On je u drugoj rundi svladao Alžirca Yanisa Ghemmourija, zaključavši čvrsto "anaconda" gušenje iz kojeg nije bilo izlaza. Borba je prekinuta na 4:46 druge runde, a Reda je proslavio osvajanje pojasa.

Najbrži završetak u borbama za titulu viđen je u bantam kategoriji. Jordanac Nawras Abzakh trebao je samo 36 sekundi da svlada Egipćanina Islama Youssefa. Abzakh je iskoristio prvu priliku i zaključao giljotinu, prisilivši suca na prekid borbe tehničkom predajom.

Pobjede domaćih boraca na uvodnom programu

Uvodni dio programa također je ponudio uzbudljive mečeve, a posebno su se istaknuli domaći borci. Ahmed Albrahim iz Khobara oduševio je lokalnu publiku pobjedom protiv Egipćanina Mohameda Nabila. Albrahim je slavio tehničkim nokautom (udarci) u drugoj rundi, točnije u vremenu 2:45.

Još jedan Saudijac, Malik Basahel, ostvario je pobjedu u muha kategoriji. On je tehničkim nokautom u prvoj rundi zaustavio Mahmouda Atefa iz Egipta nakon 3 minute i 13 sekundi borbe, nastavljajući svoj uspon na regionalnoj sceni.

Finalni događaj u Khobaru uspješno je zaokružio drugu sezonu Professional Fighters League u MENA regiji.

