Ovo će svi gledati! Možda i najbolji bosanski borac ide na megdan gruzijskom vampiru

Vodeća MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, Fight Nation Championship (FNC), ne gubi vrijeme. Samo dan nakon povijesnog događaja u Varaždinu, na svom su Instagram profilu najavili uzbudljiv meč koji će se održati na nadolazećem FNC 26 spektaklu u Podgorici.

U objavi koja je odmah privukla veliku pažnju fanova, FNC je potvrdio borbu u perolakoj kategoriji između iskusnog borca iz Bosne i Hercegovine, Ahmeda Vile, i opasnog Gruzijca Luke Giorgadzea kojeg svi pamte po ratu u Zaboku s Markom Bojkovićem. Vila, s impresivnim omjerom 12-6-1, poznat je po svojim vještinama u parteru i pobjedama gušenjem, a iza sebe ima i iskustvo borbi u prestižnim organizacijama poput KSW-a i OKTAGON-a.

S druge strane, Giorgadze (10-2) je miljenik FNC-ove publike, poznat po beskompromisnim ratovima u kavezu, a posebno se ističe činjenica da nikada u karijeri nije bio zaustavljen.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Organizacija je tek zaključila uspješan FNC 25 event u varaždinskoj Areni, a već su mislima okrenuti prema Crnoj Gori, gdje će 20. prosinca u dvorani SC Morača publici prirediti još jednu večer za pamćenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav početak FNC spektakla: Jesmo li već u prvoj borbi dobili najbolji nokaut večeri?!