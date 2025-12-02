FNC najavio spektakl u Podgorici! Neporaženi prvak brani pojas protiv opasnog Kanađanina

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, ponovno je uzburkala scenu najavom uzbudljive borbe za titulu koja će se održati krajem godine u Crnoj Gori.

Na svom profilu, FNC je objavio poster za priredbu FNC 26, zakazanu za 20. prosinca u Sportskom centru Morača u Podgorici. U glavnoj borbi večeri, neporaženi prvak bantam kategorije, Miljan "Bushido" Zdravković (9-0), prvi će put braniti svoj pojas. Protivnik će mu biti iskusni kanadski borac Josh "Gentleman" Hill (23-7), veteran poznatih svjetskih promocija poput Bellatora. U opisu objave naglašen je sudar stilova – Zdravkovića koji čak 60 posto svojih borbi završava prekidom i Hilla koji je poznat po izdržljivosti i pobjedama sudačkim odlukama.

Ova najava dolazi nedugo nakon uspješno odrađene priredbe FNC 25 u Varaždinu, čime organizacija potvrđuje svoj status najaktivnije i najbrže rastuće promocije u jugoistočnoj Europi. Događaj u Podgorici samo je jedan u nizu planiranih spektakala, s obzirom na to da su već najavljene priredbe u Münchenu, Ljubljani i Zadru za početak 2026. godine.

Sraz neporaženog nokautera i iskusnog taktičara jamči pravi spektakl za kraj godine.

