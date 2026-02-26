Ista mama Monica: Deva Cassel pozirala u zavodljivom donjem rublju uoči premijere filma

Francusko izdanje prestižnog časopisa Vanity Fair oduševilo je svoje pratitelje objavom koja spaja svijet visoke mode i filma. Na svom službenom Instagram profilu podijelili su ekskluzivni video koji prikazuje djelić atmosfere sa snimanja editorijala s glavnim zvijezdama nadolazećeg filma "Fantom of the Opera", Devom Cassel (21) i Julienom de Saint Jeanom. Ova objava brzo je postala predmetom rasprave, privlačeći pažnju kako zbog estetske privlačnosti, tako i zbog slavnog nasljeđa mlade glumice.

Iza kulisa glamuroznog snimanja

Kratki video, stiliziran poput starog europskog filma, vodi nas iza kulisa snimanja koje odiše romantikom i suptilnom napetošću. Deva Cassel, kći glumačkih ikona Monice Bellucci (61) i Vincenta Cassela (59), i njezin kolega Julien de Saint Jean (25) prikazani su u nizu elegantnih i zavodljivih scena. Od prigušeno osvijetljenog bara i intimne večere do vožnje u crvenom kabrioletu pariškim ulicama, svaki kadar odiše bezvremenskom elegancijom.

Vizualni identitet snimanja savršeno najavljuje atmosferu filma "Fantom u operi", čija se premijera, kako je navedeno u objavi, očekuje 23. rujna. Kemija između dvoje mladih glumaca je neporeciva, a njihove modne kombinacije, od klasičnih crnih haljina do savršeno krojenih odijela, dodatno naglašavaju glamur koji je sinonim za Vanity Fair.

Između oduševljenja i usporedbi

Objava je, očekivano, izazvala lavinu komentara koji su se kretali od čistog oduševljenja do neizbježnih usporedbi. Mnogi pratitelji izrazili su divljenje, ostavljajući komentare poput "Kakvo nevjerojatno snimanje!", ističući vizualnu raskoš i privlačnost glavnih aktera. S druge strane, značajan dio rasprave fokusirao se na Devu Cassel i njezino slavno podrijetlo.

Pojedini komentari na španjolskom jeziku istaknuli su kako mlada glumica "nema magnetizam, senzualnost, prirodnost ni ljepotu svoje majke Bellucci", dok su drugi bili još izravniji s optužbama poput "Nepotizam u svom punom sjaju!". Ovakve reakcije česte su kada djeca slavnih roditelja kroče u svijet showbusinessa, a rasprava o privilegijama i talentu neizostavan je dio njihovog javnog puta. Ipak, bilo je pohvala da je mlada glumica još ljepša od majke. Zanimljivo je da je i glumac Julien de Saint Jean privukao pažnju, a netko je u šali istaknuo da izgleda kao sin Johnnyja Deppa i Kierana Culkina.

U konačnici, snimanje s Devom Cassel i Julienom de Saint Jeanom postiglo je puni pogodak. Uspješno je stvorilo iščekivanje za novi film, ponudilo čitateljima dašak ekskluzivnog glamura i, što je najvažnije, pokrenulo dijalog koji osigurava da će se o ovim mladim zvijezdama još dugo pričati.