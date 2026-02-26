Doris Pinčić Guberović raznježila pismom svoje kćeri: Evo što je malena rekla o mami

Televizijska voditeljica i influencerica Doris Pinčić Guberović (37), poznata je po svojoj neposrednosti i toplini, kako na ekranu tako i na društvenim mrežama. Iako svoju privatnost nastoji držati podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme sa svojim pratiteljima podijeli dragocjene trenutke iz obiteljskog života. Upravo je jednom takvom objavom ponovno osvojila srca svoje publike, podijelivši putem Instagrama najslađu poruku koju jedan roditelj može primiti.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

'Sve na svijetu, mom svijetu'

Na fotografiji koju možete vidjeti ovdje vidi se stranica dječje bilježnice, ukrašena naljepnicama i simpatičnim crtežom cvijeta. Ipak, ono što je najviše dirnulo njezine pratitelje jest poruka ispisana dječjim rukopisom plavim flomasterom: "Mama, znaš li ti uopće, darovita ti si. Sve na svijetu, na mom svijetu." Ove iskrene i dirljive riječi, pune dječje ljubavi i divljenja, pokazuju kako je u očima svoje djece ona pravi superheroj, a sudeći prema samoj poruci, čini se kako je istu dobila od sedmogodišnje kćeri Gite.

Voditeljica je uz objavu stavila tek kratak, ali snažan opis: "Život", čime je dala do znanja da su joj upravo ovakvi trenuci suština života i najveća nagrada.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Obitelj na prvom mjestu

Reakcije njezinih pratitelja bile su trenutačne i ispunjene emotikonima srca potvrđujući da je ovom jednostavnom, ali moćnom objavom mnoge podsjetila na ono što je uistinu važno

Majci troje djece, sinova Donata i kćeri Gite iz prvog braka te najmlađe kćerkice Divne koju je dobila sa suprugom Davorom Guberovićem, obitelj je očito na prvom mjestu.

