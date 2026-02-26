A tako smo te voljele, Lorena: Uhvatile su bratovu suprugu u preljubu i usred parka priredile lom

Dvije sestre iz argentinske Formose žestoko su se neki dan sukobila s Lorenom, suprugom njihova brata, nakon što su je usred jednog parka zatekle kako sjedi u krilu ljubavnika.

Ogorčene sestre odmah su se upustile u fizički obračun koji je rezultirao poderanom haljinom, a korisnicima društvenim mreža snimka je potvrdila da su pritom pale i teške riječi.

"Razočarala si me, sve do jučer sam te branila. Voljela sam te, Lorena! Bila si mi prijateljica, osoba kojoj sam se povjeravala", kazala je jedna od sestara djevojci i naložila joj da smjesta napusti njihov dom.

Naime, prema neslužbenim informacijama koje su objavljene uz viralan zapis, Lorena je uselila u obiteljsku kuću jednom nakon što se udala za njihovog brata, a usto joj je obitelj kupila i industrijsku kuhinju kako bi joj pomogla da pokrene biznis s hranom.

"I sve je to odbacila kako bi svog supruga i našeg brata varala sa susjedom Andresom, lijenčinom, ovisnikom i krijumčarem", rečeno je u objavi.