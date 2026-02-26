Sanchez doznao kaznu za divljanje na Poljudu: Propustit će veliki derbi

Trener Rijeke Victor Sanchez i nogometaš Dejan Petrovič kažnjeni su s dvije utakmice suspenzije zbog crvenog kartona koje su dobili u utakmici protiv Hajduka u prošlom kolu SHNL-a, a veznjak Bijelih Niko Sigur kažnjen je s tri utakmice zabrane nastupa.

Kanadski reprezentativac Sigur je u 79. minuti, neposredno nakon što je Marko Livaja postigao jedini pogodak na utakmici, pljunuo prema stoperu Rijeke Stjepanu Radeljiću što je okarakterizirano kao nesportsko ponašanje. Sigur će stoga propustiti prvenstvene susrete protiv Varaždina u Varaždinu u subotu te veliki derbi protiv Dinama na Poljudu 8. ožujka, kao i četvrtfinalni dvoboj Kupa protiv Rijeke na Rujevici koji je na programu 4. ožujka.

Slovenski veznjak Petrovič u završnici je prvog poluvremena susreta na Poljudu otvorenim đonom startao na suparnikovu potkoljenicu nakon što je izgubio kontrolu nad loptom, a nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke sudac Bel mu je pokazao izravni crveni karton.

Na takvu odluku žestoko je prosvjedovao trener Sanchez pa je udaljen s klupe. Stoga Petroviča neće biti u sastavu, a Sancheza na klupi u nedjeljnom prvenstvenom dvoboju protiv Lokomotive na Rujevici, ali niti u srijedu kada će na istom mjestu u četvrtfinalu Kupa Rijeka igrati protiv Hajduka.

