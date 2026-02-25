FREEMAIL
Victor, drži se! /

Trener Rijeke završio u bolnici uoči ključne europske utakmice: Pozlilo mu je...

Trener Rijeke završio u bolnici uoči ključne europske utakmice: Pozlilo mu je...
Foto: Marcin Golba/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

U četvrtak Riječane očekuje uzvrat play-offa Konferencijske lige protiv ciparske AC Omonia na Rujevici

25.2.2026.
10:25
Sportski.net
Marcin Golba/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Trener HNK Rijeke Victor Sanchez u utorak navečer zatražio je liječničku pomoć nakon što mu je pozlilo.

Iz kluba su izvijestili da je strateg momčadi s Kvarnera iz predostrožnosti zadržan u bolnici kako bi obavio dodatne pretrage. Prema dostupnim informacijama, osjeća se dobro, a dok se u potpunosti ne oporavi i ne vrati na klupu, momčad će preuzeti njegov prvi suradnik Ramiro Munoz.

U četvrtak Riječane očekuje uzvrat play-offa Konferencijske lige protiv ciparske AC Omonia na Rujevici

U četvrtak Riječane očekuje uzvrat play-offa Konferencijske lige protiv ciparske AC Omonia na Rujevici. Hrvatski predstavnik u prvu je utakmicu slavio s 1:0, a prema svemu sudeći, u nadolazećem susretu ekipu će s klupe voditi Munoz.

Victor SanchezRijeka
