'Večere za 5' /

Elektrotehničar Marko zatvara tjedan: 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'

Elektrotehničar Marko zatvara tjedan: 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'
×
Foto: RTL

Samohrani otac dvije djevojčice u show se prijavio na nagovor starije kćeri

27.2.2026.
13:25
Hot.hr
RTL
Posljednji dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5', za ekipu će u Dugom Selu kuhati Marko Cvitanović. Samohrani otac dvije djevojčice u show se prijavio na nagovor starije kćeri. Često s prijateljima organizira druženja na kojima je nerijetko upravo on domaćin pa je naviknuo kuhati za više ljudi pa se smatra dovoljno iskusnim za sudjelovanje u 'Večeri za 5'.

Elektrotehničar Marko zatvara tjedan: 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'
Foto: RTL
Foto: RTL

Po struci elektrotehničar, Marko je pokrenuo vlastitu firmu koja se bavi elektroinstalacijama. „Ja ovaj posao uistinu obožavam“, ponosno kaže Marko i priznaje kako nema puno slobodno vremena jer osim što puno radi, trenutačno je u procesu renovacije kuće. U slobodno vrijeme rado kuha, a posebno drag hobi mu je pisanje poezije.

Marko će pripremiti predjelo nazvano 'Obećana dijeta', glavno jelo 'Šarena rapsodija' te desert 'Veseli kolač'. „Očekujem hrpu mesine“, kaže Nataša, a Mahir se slaže s njom: „Jedna velika plata mesa. Neću puno komplicirati, ali mislim da će i u desertu biti mesa.“

Elektrotehničar Marko zatvara tjedan: 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'
Foto: RTL
Foto: RTL

„Najveća konkurencija mi je Nataša. Žene su tu, žene moraju pobijediti“, rekla je Lukrecia, a Nataša, kad je vidjela da će glavni sastojak glavnog jela biti teletina, spremno zaključila: „Pa, ako će pripremati teletinu ispod peke, vidjet ćemo čija će biti bolja!“

Elektrotehničar Marko zatvara tjedan: 'Mislim da će kod Marka i u desertu biti mesa!'
Foto: RTL
Foto: RTL

Marka će gosti, kao i sve domaćine u novoj sezoni, gosti ocjenjivati jednom ocjenom za pripremljenu hranu, a drugom za atmosferu na večeri.

Tko će odnijeti pobjedu prvog tjedna nove sezone 'Večere za 5' - ne propustite na RTL-u danas od 17.50! Epizoda je dostupna 24 sata ranije na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO:

Večera Za 5VoyoRtl
najčitanije
