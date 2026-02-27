FREEMAIL
NIJE JOJ LAKO /

Sin napustio Njemačku? Prijatelj otkrio zdravstveno stanje udovice Halida Bešlića

Sin napustio Njemačku? Prijatelj otkrio zdravstveno stanje udovice Halida Bešlića
Foto: Almir Panjeta/HALOPIX

Mještani su nedugo nakon Halidove smrti ispričali kako je Sejda i dalje lošeg zdravstvenog stanja te da je sin Dino vodi na liječenje u Njemačku. Sada su otkriveni novi detalji

27.2.2026.
13:35
Hot.hr
Almir Panjeta/HALOPIX
Prošlo je više od četiri mjeseca otkako je preminuo glazbenik Halid Bešlić, a od tada se mnogi brinu za zdravlje njegove supruge Sejde. Mediji su mjesecima pisali o njezinu lošem zdravstvenom stanju, zbog čega je javnost s posebnom pažnjom pratila svaku novu informaciju o obitelji. Sada je prijatelj pokojnog glazbenika otkrio kako se Sejda osjeća bolje te da trenutačno boravi na Pelješcu, gdje joj, kako kaže, odgovaraju klima i morski zrak.

''Mogu vam reći da je Sejda sada zdravstveno malo bolje. Ona najviše vremena provodi tamo u njihovoj kući na moru, na Pelješcu. Odgovara joj klima i morski zrak. Dino je na relaciji Pelješac – Sarajevo. Tamo je s majkom i pomaže joj koliko može. I ovdje u Sarajevu su stalno zajedno, on je vodi na kontrole i brine se da joj ništa ne nedostaje. Više ne ide u Njemačku. Tamo su mu supruga i djeca, oni tamo idu u školu. Majka mu je trenutačno prioritet'', ispričao je Halidov prijatelj za Kurir. 

Sin napustio Njemačku? Prijatelj otkrio zdravstveno stanje udovice Halida Bešlića
Foto: Zvonimir Coric/PIXSELL

Podsjećamo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada prošle godine nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, istaknuvši da je, unatoč spoznaji o ozbiljnim zdravstvenim problemima, njegov odlazak za sve bio šok.

Posljednje tjedne života proveo je u bolnici u Sarajevu zbog problema s jetrom. Uz njega je, u susjednoj sobi, boravila njegova supruga Sejda Bešlić, koja zbog zdravstvenog stanja nije mogla prisustvovati komemoraciji i dženazi.

Mještani su nedugo nakon Halidove smrti ispričali kako je Sejda i dalje lošeg zdravstvenog stanja te da je sin Dino vodi na liječenje u Njemačku.

"Sejda ide na zračenja, situacija je ozbiljna, što da vam kažem. Saznala sam da je Dino vodi u Njemačku, gdje se liječi u bolnici. Nešto informacija doznala sam i iz medija. To su divni ljudi. Trenutačno smo ovdje na imanju u selu, a inače je njegov stric nedavno preminuo" ispričala je susjeda za Kurir. 

Halid Bešlić
