GOSPODIN SAVRŠENI /

Sarkazam zapalio vilu: Nuša brutalno uzvratila Maji nakon što ju je prozvala zbog komentara

Sarkazam zapalio vilu: Nuša brutalno uzvratila Maji nakon što ju je prozvala zbog komentara
Foto: voyo

Iako su djevojke okružene luksuzom i romantikom, čini se da su sukobi neizbježni, a posljednji verbalni okršaj podigao je atmosferu do usijanja

26.2.2026.
17:11
Lucija Ipša
voyo
Sve je započelo nakon što je ‘Gospodin Savršeni’ Petar odabrao jednu djevojku za spoj. Nuša je odlučila podijeliti svoje mišljenje na sebi svojstven način. ‘Okej mi je da ide s njom. Bilo mu je prezabavno sa mnom, pa sad može malo biti dosadno s njom’, ispalila je Nuša samouvjereno, aludirajući na to da je spoj s drugom djevojkom manje zanimljiv od vremena koje je Petar proveo s njom.

Sarkazam zapalio vilu: Nuša brutalno uzvratila Maji nakon što ju je prozvala zbog komentara
Foto: voyo

Nuša ošto poručila Maji: 'Za sarkazam treba imati nešto u glavi'

Nušina opaska izazvala je oštru reakciju Maje, koja je takav komentar nazvala "jako ružnim". Maja, koja se od početka drži dostojanstveno i smireno, smatrala je da Nuša nema pravo donositi takve sudove. "To bi Petar trebao reći, a ne ti", poručila joj je, stajući u obranu druge djevojke.

Međutim, Nuša nije ustuknula. Svoj komentar opravdala je kao puki sarkazam, a zatim je uzvratila udarcem koji je Maju ostavio bez teksta. "Za shvatiti sarkazam treba imati i nešto u glavi", odbrusila joj je, dodatno produbljujući jaz među njima.

Sarkazam zapalio vilu: Nuša brutalno uzvratila Maji nakon što ju je prozvala zbog komentara
Foto: voyo

Ovaj sukob jasno je pokazao da borba za naklonost neženja neće biti nimalo laka.Show ‘Gospodin Savršeni’ gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15

