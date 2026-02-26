Potresna ispovijest NBA velikana: 'Ovisnik sam, priređivao sam zabave s kokainom'

Lamar Odom, bivši proslavljeni igrač, dvostruki NBA prvak i najbolji šesti igrač lige 2011., prije nekoliko dana izašao je iz centra iRely Recovery u Los Angelesu, gdje je bio mjesec dana na rehabilitaciji nakon što je uhićen zbog vožnje pod utjecajem opojnih sredstava.

Nova je to epizoda u njegovoj borbi s ovisnošću, o kojoj je otvoreno govorio u razgovoru s Vinceom Carterom i Tracyjem McGradyjem u emisiji "The Cousins".

Bivši igrač Clippersa, Heata, Lakersa i Mavericksa potvrdio je da je uzimao droge, posebno kokain i posebno tijekom ljeta. Lamar Odom, koji je 2015. gotovo umro (pao je u komu) od predoziranja kokainom i stimulansima u bordelu, definira sebe kao ovisnika.

"Te 2015. sam volio droge, ozbiljno. Razgovarate s pravim ovisnikom. Uzimao sam kokain, nisam imao nikakvih obveza. Nisam koristio droge dok sam igrao, ali ljeti jesam. Bilo bi ludo da sam koristio kokain i igrao u isto vrijeme."

"Imao sam neka nevjerojatna ljeta s kokainom. Imao sam kontrolu, ali kada imate um pijanca, razmišljate o tome kako prevariti sustav. I to sam radio, kokainske zabave. Oštetio sam svoju veličinu i svoje nasljeđe zlouporabom droga. Sto posto."

Lamar Odom admits drugs stopped him from reaching his full potential in the NBA:



I loved drugs. You’re talking to a real addict… Summertime I did drugs I ain’t gonna front… I had some great cocaine summers… I should be where yall at in the hall of fame. Off of straight… https://t.co/pEWxhRjIfN pic.twitter.com/wI1HdyHK8y — NBA Courtside (@NBA__Courtside) February 25, 2026

Lamar Odom vjeruje da je imao potencijal "isključivo kroz talent" ući u Košarkašku kuću slavnih:

"Budimo iskreni, snimao sam reality show (s bivšom suprugom Khloe Kardashian) tijekom sezone. To znači da sam igrao, osvojio sam nagradu za igrača godine i još uvijek sam snimao reality show. Dakle, znam da sam imao motivaciju i osobnost za to. Ali, sveukupno moja veličina i moje nasljeđe... da, oštetio sam ih zlouporabom droga."

Odom otkriva kako je započela njegova ovisnost o drogama.

"Marihuana. Mnogi ljudi ne nasljeđuju ovisnost genetski. Moj otac je bio ovisnik o heroinu. Marihuana vas ne napuši, kao da kažete: 'Daj mi da probam kokain.' Počeo sam pušiti kada sam imao 14 ili 15 godina. Također je traumatično. Moja majka je umrla kada sam imao 12 godina... Eksplodirat ćete nakon što izgubite majku, moja majka mi je bila najbolja prijateljica... Sjećam se kada sam imao 10 godina, rekao sam majci da idem u NBA i kupio sam joj ogromnu kuću, a do 12. je više nije bilo", rekao je.

