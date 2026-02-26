Dinamo ide po 'čudo' u utakmici s ogromnim ulogom: Kovačević u problemima

TRENUTAK ODLUKE /

Nogometaši Dinama u četvrtak navečer imaju tešku misiju u borbi za prolaz u osminu finala Europske lige. Na gostovanju kod Genka pokušat će nadokaditi poraz 1-3 iz prve utakmice playoffa koja se prošlog četvrtka odigrala na Maksimiru. Trener Dinama, Mario Kovačević večeras neće moći računati na Ismaela Bennacera i Arbera Hoxhu koji su ozlijeđeni te na napadača Diona Drena Belju zbog tri žuta kartona. U vrhu napada tako bi se trebao naći Monsef Bakrar, iako je dosad igrao na poziciji lijevog krila. Genk je za vikend upisao poraz 3-0 protiv Standard Liègea u belgijskom prvenstvu, no u utakmici protiv Dinama svakako je favorit.