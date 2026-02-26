FREEMAIL
HOROR U STANU

Majka nožem napala maloljetnu kćer, ona skočila kroz balkon

Foto: Wolfgang Maria Weber/imago stock&people/Profimedia

Razlozi zbog kojih je situacija u zajedničkom stanu eskalirala još nisu poznati

26.2.2026.
20:38
danas.hr
Wolfgang Maria Weber/imago stock&people/Profimedia
Obiteljski incident dogodio se u srijedu poslijepodne u Bremenu. Majka (38) je, prema policiji, prijetila i ozlijedila s nožem svoju devetogodišnju kćer. Djevojčica je pobjegla na balkon i skočila s prvog kata, piše Die Spiegel.

Susjed (62) je situaciju promatrao i uhvatio djevojčicu. Prema policiji, djevojčica je zadobila lakše ozljede. Razlozi zbog kojih je situacija u zajedničkom stanu eskalirala još nisu jasni.

Pripadnici hitnih službi uhitili su majku, a 38-godišnjakinja je navodno psihički bolesna i sada se liječi u klinici. Djevojčica je trenutačno kod svog oca.

