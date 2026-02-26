FREEMAIL
NOVI VIDEO

Britney Spears šokirala snimkom: Pazite kako je i što radila!

Britney Spears šokirala snimkom: Pazite kako je i što radila!
Foto: Profimedia

Energični pokreti i odjevna kombinacija brzo su postali tema komentara pratitelja

26.2.2026.
22:09
Hot.hr
Profimedia
Američka pop pjevačica Britney Spears (44) ponovno je privukla veliku pozornost objavom plesnog videa na društvenim mrežama. U snimci pleše u oskudnom ljubičastom čipkastom bodiju s dubokim dekolteom, a tijekom energičnih pokreta imala je poteškoća s odjećom koju je povremeno pokušavala namjestiti rukama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Pjevačica je kombinaciju upotpunila crnim čizmama, satenskom vrpcom oko struka i rukavicom bez prstiju, dok je raspuštena plava kosa padala preko ramena i povremeno joj prekrivala lice.

Slične objave i ranije izazvale reakcije

Nekoliko dana prije ove snimke Spears je objavila slične videozapise u kojima pleše na pjesmu Bad Guy. U tim je objavama nosila crveni top i crnu minicu, a kako bi prekrila intimne dijelove tijela koristila je emotikone srca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Reakcije pratitelja bile su burne, a video je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda i komentara, čime je pjevačica još jednom potvrdila snažan interes javnosti za svoje objave.

Britney Spears
