Britney Spears šokirala snimkom: Pazite kako je i što radila!

Američka pop pjevačica Britney Spears (44) ponovno je privukla veliku pozornost objavom plesnog videa na društvenim mrežama. U snimci pleše u oskudnom ljubičastom čipkastom bodiju s dubokim dekolteom, a tijekom energičnih pokreta imala je poteškoća s odjećom koju je povremeno pokušavala namjestiti rukama.

Pjevačica je kombinaciju upotpunila crnim čizmama, satenskom vrpcom oko struka i rukavicom bez prstiju, dok je raspuštena plava kosa padala preko ramena i povremeno joj prekrivala lice.

Slične objave i ranije izazvale reakcije

Nekoliko dana prije ove snimke Spears je objavila slične videozapise u kojima pleše na pjesmu Bad Guy. U tim je objavama nosila crveni top i crnu minicu, a kako bi prekrila intimne dijelove tijela koristila je emotikone srca.

Reakcije pratitelja bile su burne, a video je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda i komentara, čime je pjevačica još jednom potvrdila snažan interes javnosti za svoje objave.

