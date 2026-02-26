FREEMAIL
KONTROVERZNA SITUACIJA /

Kovač nije skrivao čuđenje: 'Ne znam više što jest, a što nije...'

Kontroverzna situacija odlučila je o ispadaju Borussije Nike Kovača iz Lige prvaka

26.2.2026.
20:51
RTL Danas
Borussia Dortmund Nike Kovača prosula je pobjedu (2:0) iz prve utakmice doigravanja za osminu finala i ispala je iz Lige prvaka nakon poraza od Atalante 4:1 u Italiji. Utakmica je bila pred produževcima do samoga kraja, dok u sudačkoj nadoknadi igrač Borussije Ramy Bensebain nije skrivio kazneni udarac i zaradio isključenje.

Evo što je nakon utakmice na temu dosuđenog kaznenog udarca koji je odlučio o prolasku u osminu finala Lige prvaka rekao trener Borussije Dortmund Niko Kovač: 

"Ne znam više što jest, a što nije jedanaesterac. Kad podvučemo crtu: on je išao na loptu, ali je ujedno udario igrača u glavu. Pitanje jest je li njegova glava bila prenisko? Ja to ne mogu prosuditi. Sudac je dosudio kazneni udarac. Ja ne mogu reći da ga nije bilo, ni da ga je bilo. Dugo sam u nogometu, a ni svi vi ovdje ne biste mogli sami prosuditi."

"Sudac je dosudio i to je sve. Mi smo trebali bolje očistiti loptu i tada ne bismo ni razgovarali o toj situaciji. Ne želim tražiti isprike sada. Mislim da je sudac donio svoju odluku i moramo s time živjeti."

 

 

 

 

Niko KovačJedanaesteracLiga PrvakaBorussia DortmundAtalanta
